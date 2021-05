Care este, de fapt, relația dintre Cosmin Cernat și copiii săi în prezent. Monica Iagăr, declarații sincere despre noua ei familie EXCLUSIV

Monica Iagăr, fosta mare atletă a României, este o mama eroină! Aceasta a devenit pentru a treia oară mama în urmă cu un an și jumătate, la vârsta de 46 de ani. Astfel că sportiva are doi copii din căsătoria cu Cosmin Cernat și un băiețel cu fostul campion de judo, Cristi Neacșu.

Monica Iagăr zâmbește din nou! Fosta atletă este acum o femeie fericită și împlinită. Are trei copii acasă pe care îi adoră și de care este tare mândră, mai ales atunci când îi vede cât de bine se înțeleg. Având în vedere că cele două fete: Maya și Ayana sunt din prima căsătorie cu prezentatorul de televiziune, Cosmin Cernat iar băiețelul, ce a primit numele Efrem, din mariajul cu actualul partener de viață, Cristi Neacșu, fost campion de judo.

Chiar dacă a avut un divorț cu scântei de fostul prezentator al emisiunii “Survivor România”, de la Kanal D, Cosmin Cernat, atunci când a venit vorba de împărțirea averii și de faptul că jurnalistul și-ar fi înșelat soția în timpul mariajului, cei doi au ajuns într-un final la un numitor comun de dragul copilașilor.

Contactată de reporterii playtech.ro, Monica Iagăr ne-a declarat că se bucură foarte mult că cele două fete nu fac diferența în ce privesc relația cu fratele lor vitreg: “Nu este greu să fii mama de trei copii. Este foarte bine, de multe ori am zis că îmi luminează zilele. Viața mea nu s-a schimbat în niciun fel, se cresc unul pe altul și este foarte frumos mai ales când îi văd că se înțeleg de minune.

Am observat, de multe ori, cum se caută unul pe altul când lipsește unul, asta pentru că își simt lipsa și nu sunt indiferenți. Cât privește relația lui Cosmin cu copiii săi este una bună, vorbesc la telefon, se interesează de ei. Sunt mari, se descurcă și când văd asta ca și mama îmi crește inima. Pentru mine acest capitol este închis nu îmi doresc să deschid acest subiect. Se descurcă fetele să țină legătura cu ele, sunt mari”.

Sportiva Monica Iagăr beneficiază de o pensie specială din partea statului. Aceasta primește lunar suma de 12.000 de lei, pensie de la armată și în prezent are o afacere cu haine, pe internet, ce îi aduce în mod cert venituri extra. Piesele vestimentare puse la dispoziție sunt chiar cele din dulapul atletei, fiind vorba de articole de firmă.

Spre exemplu, pentru o bluză marca Moschino, despre care spune că are o singură purtare, percepe un preț de 200 de lei. Totodată, sunt tarife cu mult mai mici față de cele regăsite în magazinele de profil. O astfel de bluză costă în comerț cel puțin dublu, potrivit surselor Impact.ro.

Monica Iagăr și Cosmin Cernat au divorțat în 2009, după o căsnicie de nouă ani, iar în 2011, prezentatorul de televiziune se recăsătorea cu Mădălina Moroșanu,

despre care se spunea faptul că ar fi fost principalul motiv pentru care cei doi au decis să pună punct mariajului. În acele momente de cumpănă, fosta atletă declara într-un interviu:

“Dacă nu era ea, era alta. Una din cele multe. Întotdeauna exista riscul acesta. Eu am trăit cu teama aceasta, dar mi-a ajuns. Acum este ea, dar urmează şi altele, pentru că unele aşa s-au învăţat, să se agaţe de un bărbat ca să ajungă vestite. În cazul meu a fost altceva. Eu am devenit cunoscută până să fiu cu Cosmin şi nu am făcut sex oral ca să câştig medalii de aur şi să ajung cineva. Eu chiar am muncit din greu. Altele asta fac pentru a deveni cunoscute. Ani de zile am fost doar eu şi ştacheta şi, când am ajuns sus, atunci a apărut el”

Monica Iagăr