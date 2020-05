Care este, de fapt, numele real al Margheritei de la Clejani. Secretul din buletin a ieșit la iveală

Pe Margherita de la Clejani o știe toată lumea, mai ales după ce și-a lovit bolidul de zeci de mii de euro și a fost surprinsă în ipostaze cel puțin dubioase, după accident. Fiica Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani s-ar fi aflat sub influența drogurilor, în momentul accidentului. Cu această ocazie s-a aflat și care este numele real al Margheritei!

S-a aflat care este, de fapt, numele real al Margheritei de la Clejani

Margherita de la Clejani a ținut prima pagină a ziarelor de scandal, după ce a provocat un accident rutier în timp ce se afla sub influența drogurilor. Nu o spunem noi, ci poliția, care a dezvăluit că tânăra a ieșit pozitivă la testul de droguri.

Tânăra, pe numele său real Margareta Myriam Manole, s-a ales chiar și cu un dosar penal după isprava de la volan, dar susține că nu a consumat droguri, ci că și-a făcut buzele în timp ce șofa și se uita în oglindă, de aceea a pierdut controlul volanului.

Spune că nu a consumat droguri, ci că și-a făcut buzele cu ruj

„Eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele. Nu am avut nici o problemă. Am condus bine”. A negat vehement că s-ar fi drogat. „Să nu începem cu aberațiile astea. Nu am consumat alcool, alcoolul nu a ieșit, drogul nu a ieșit. Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”, a mai afirmat vedeta.

Nici tatăl său nu crede ce spune poliția și are încredere totală în fiica sa, mai ales că Marga este îmotriva drogurilor, după cum i-a spus tatălui său.

„Margherita este mai bine, nu plângem după o mașină, a avut o traumă, este primul ei accident rutier. Este bine, în calitate de tată am mare mare încredere în ea. Margherita nu a consumat droguri, suntem în anchetă, organele își fac treaba.

Nu a existat niciun rezultat pozitiv, eu știu de la Margherita, am încredere sută la sută, e total împotriva drogurilor. Accidentul s-a întâmplat din alte motive. Margherita nu a plecat de la locul accidentului, a cooperat cu poliția, presa. Nu avea de ce să plece de la locul accidentului. Nu am contestat nimic, suntem în urmărirea penală, rămâne de lămurit ce substanțe a consumat. Substanțe de la farmacie a consumat și o celebră sportivă, care a pierdut medalia din cauza unei vitamine, nu vorbim despre droguri”, a spus bărbatul la România TV.