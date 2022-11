Care este cea mai grea limbă din lume. Puține persoane reușesc să o învețe, este foarte dificilă

Învățarea unei limbi străine poate fi dificilă pentru unii dintre noi, însă destul de benefică atunci când vrem să comunicăm cu oamenii dintr-o altă țară. Nu toate limbile străine sunt ușor de învățat, iar unele dintre ele sunt extrem de dificile. Care este cea mai grea limbă din lume?

Care este cea mai grea limbă din lume

Când te apuci să înveți o limbă străină, la chineză te gândești probabil ca fiind una dintre cele mai grele. Ei bine, te înșeli! Experții susțin că gradul de dificultate depinde adesea de cât de apropiată este limba respectivă de limba ta maternă. În prezent, se folosesc în jur de 6.000 de limbi și dialecte pe tot globul.

În plus, jumătate dintre limbile vorbite pe Terra au mai puţin de 3.000 de vorbitori, ceea ce înseamnă că în următorii 100 de ani, jumătate dintre acestea vor dispărea. Dar haideți să vedem totuși care este cea mai grea limbă din lume. Vei rămâne surprins!

Limba arabă

Limba arabă se află pe primul loc în topul celor mai dificile limbi din lume. Araba poate reprezenta un adevărat calvar pentru persoanele dornice să studieze această limbă străină.

Vorbitorii de limba engleză au precizat că limba arabă este dificil de învățat. Și asta pentru că alfabetul arab este total diferit de cel latin, având un număr mai mare de litere. De asemenea, literele arabe pot avea 4 semnificații diferite. Și sunetele din limba arabă pot fi greu de recunoscut pentru cei care vorbesc fluent limba engleză.

După arabă, mandarina este considerată una dintre cele mai grele limbi din lume. Dacă vrei să înveți această limbă străină îți trebuie în jur de 2.200 de ore, ceea ce înseamnă că vei ști să vorbești și să scrii limba mandarină în decursul unui an și jumătate.

Topul celor mai grele limbi din lume

Limba navajo

Limba navajo era folosită de armata americană în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Experții spun că regulile gramatice în navajo sunt total opuse celor din limba engleză. Limba navajo este bazată numai pe verbe și nu are echivalenți pentru adjective. Dacă vrei să studiezi această limbă, trebuie să iei în considerare că Japonia nu a reușit niciodată să descifreze codul armatei americane în timpul războiului.

Limba coreeană

Alfabetul coreean are legătură mare cu cel chinez și poate fi destul de dificil pentru vorbitorii de limba engleză. În plus, structura frazelor din această limbă îi induce în eroare pe mulți, deoarece atunci când descrii o acțiune, subiectul este pe primul loc.

Limba islandeză

Islandeza se numără printre cele mai dificile limbi din lume. Are o complexitate mare la ordinea cuvintelor, iar scrisul este și mai greoi pentru englezi. Un alt aspect care face limba islandeză greu de învățat este faptul că există doar 330.000 de vorbitori de islandeză pe tot globul.

Limba poloneză

Un cuvânt în limba poloneză poate avea semnificații diferite, în funcție de locul lui în propoziție. Această limbă este una dintre cele mai grele din Europa. Limba poloneză este atât de grea, încât copiii polonezi ajung să o știe foarte bine abia după vârsta de 16 ani.

Limba finlandeză

Finlandeza este o altă limbă greu de învățat. Aceasta are 5 cazuri substantivale diferite, ceea ce face ca frazele să însemne cu totul și cu totul altceva. În plus, limba finlandeză nu are influențe latine sau germanice, astfel că vocabularul este foarte diferit de cel englez.

Limba norvegiană

Limba norvegiană este greu de învățat, însă cel mai dificil este modul în care norvegienii o vorbesc de fapt. Această limbă este vorbită într-un stil informal și în mai multe dialecte diferite. Deși înveți ușor limba, vorbitul sau scrisul nu mai sunt la fel de ușor de asimilat.

Limba germană

Germana are anumite dialecte diferite, 3 genuri gramaticale și multe cuvinte derivate din aceeasi rădăcină. Un alt detaliu care o face greu de învățat este faptul că multe cuvinte puse la un loc pot forma, de fapt, un singur cuvânt.

Limba ucraineană

Din categoria limbilor grele de învățat face parte și limba ucraineană. Această limbă folosește varianta modificată a alfabetului chirilic – 33 de semne, iar vocabularul este împărţit cu limbile naţiunilor vecine – poloneza, slovaca, bielorusa, rusa.

Limba franceză

Limba franceză este destul de dificil de învățat pentru chinezi sau japonezi. Dacă ar vrea să o studieze, aceștia ar întâmpina multe probleme, datorită regulilor gramaticale.