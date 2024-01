Care era numele de fată al Elenei Ceaușescu. Porecla rușinoasă pe care o avea în copilărie Lenuța

Elena Ceauşescu, partenera de viață a lui Nicolae Ceaușescu, a venit pe lume undeva între 1916 şi 1919, însă data sa de naștere a fost modificată din raţiuni cunoscute doar de partid. Aceasta s-a născut în satul Petreşti, judeţul Dâmboviţa, iar tatăl ei era poreclit „Briceag”. Bărbatul vindea bricege, cuie, ace, aţă, pentru a câștiga câțiva bani în plus. Și Elena Ceauşescu avea o poreclă! Iată cum i se spunea la vremea respectivă.

Puțini știu că Elena Ceauşescu provenea dintr-o familie de ţărani săraci. Tatăl ei, Nae Petrescu, și mama sa, Alexandra, aveau patru hectare de pământ şi o casă ţărănească în care locuiau. Tatăl Lenuţei Petrescu era cunoscut în satul Petrești drept „Briceag”, pentru că avea un magazin unde vindea bricege, cuie, ace, aţă etc.

La rândul său, Elena Ceauşescu avea și ea o poreclă rușinoasă. I se spunea „Păsărica”, pentru că se zvonea printre localnici că nu purta lenjerie intimă.

Preotul satului a descris-o ca fiind o persoană tăcută, care prefera să-și petreacă timpul liber făcând plimbări prin pădure.

„Era subţire şi înaltă. Iar în sat, i se spunea „Păsărica”. Şi asta fiindcă nu obişnuia să poarte chiloţi”, preciza Edward Behr în lucrarea sa „Kiss the Hand You Cannot Bite”.