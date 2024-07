Care a fost cauza decesului polițistului român de 31 de ani. Medicii legiști au făcut anunțul

Noi informații în cazul tânărului om al legii, care a căzut ca secerat după ce a ieșit din tură. Medicii legiști au anunțat care a fost cauza decesului polițistului român în vârstă de doar 31 de ani. Nu era înregistrat nicăieri ca suferind de o boală cronică sau altă afecțiune ce i-ar fi putut pune viața în pericol.

Colegii tânărului sunt șocați de moartea prematură a acestuia. Agentul de poliție avea doar 31 de ani. Și-a dat ultima suflare după ce, luni, i s-a făcut rău brusc, după ce a ieșit din tură.

Alex Dreghici era agent de poliție în structura intervenţie de la Penitenciarul Aiud. Nu era înregistrat nicăieri ca suferind de o boală cronică sau altă afecțiune ce i-ar fi putut pune viața în pericol. Necropsia, ce a avut loc marți, 9 ianuarie 2024, a scos la iveală cauza morții. Diagnosticul pus de medicii legiști este de infarct miocardic.

Polițistul a început să se simtă rău chiar în fața Penitenciarului Aiud. A fost transportat de urgență la spital, unde a intrat în stop cardiorespirator. În ciuda eforturilor depuse de medici, nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Pentru a se putea afla cauza morții agentului în vârstă de 31 de ani, colegii săi de la Poliția Aiud au deschis dosar penal „in rem” pentru ucidere din culpă.

„Unul dintre tinerii mei colegi, un tânăr care a crescut sub ochii mei, un tânăr pe care l-am îndrumat şi sfătuit, alături de care am participat la zeci de misiuni, împreună cu care am mâncat la aceeaşi masă ani de zile, unul dintre copiii mei, a plecat la ceruri!

Azi dimineață, la ora 7:30, când am ieşit din serviciu, a fost ultimul coleg cu care am dat mâna. Acum, nu mai este!

Doamne, cât de crudă poate fi viaţa, uneori! Rămas bun, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace! Penitenciarul Aiud şi SASS au pierdut un om de valoare.

Noi, cei care am muncit alături de tine, am pierdut un prieten şi un camarad de nădejde”, a transmis, pe o reţea de socializare, un angajat al Penitenciarului Aiud.