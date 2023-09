Cântăreața din România care și-a mințit soțul toată viața. Secretul pe care i l-a ascuns mai bine de 30 de an

O cântăreață de muzică populară a făcut noi dezvăluiri despre viața sa. Se pare că artista și-a mințit soțul o viață întreagă. Este vorba, mai exact, despre Sofia Vicoveanca care i-a spus soțului o minciună nevinovată. Care este micul ei secret?

Chiar dacă a rămas văduvă de mai de 20 de ani, Sofie Vicoveanca își amintește cu drag de clipele petrecut cu soțul ei. Artista a fost cerută de soție la a doua întâlnire, de soțul ei, față de care a avut un secret.

La un moment dat, artista a fost nevoită să-i spună soțului ei o miniciună nevinovată. Artista l-a mințit cu privire la modul încare se prepară un anumit preparat.

„Soţul meu zicea aşa: Mie nu îmi pui smântână! Îmi era milă de el, că ştiam că ciorba lui nu avea gustul la fel de bun ca cea din farfuria mea. Într-o zi ce am făcut? Am pus în toată oala smântână! I-am zis că nu am pus smântână…

E albă de la pătrunjel, păstârnac, ţelină… şi s-a albit…, i-am zis. I-a plăcut şi a mai cerut o porţie. Numai aşa să faci ciorba, de acum!’, mi-a spus el.

A plecat dintre noi şi n-a ştiut adevărul. Căci, dacă spui o minciunică, să o păstrezi până te duci! Niciodată nu a ştiut că îi pun smântână în ciorbă”, a declarat Sofia Vicoveanca in emisiunea Oanei Turcu.