Cântăreața din România care rămâne fără voce. Ce boală cruntă are, cariera ei va fi grav afectată

Una dintre cele mai cunoscute artiste din România se confruntă cu mari probleme de sănătate. Ar putea rămâne fără voce. Suferă de o boală cruntă și se teme că acest lucru îi va afecta cariera. Despre cine este vorba.

Claudia Ghițulescu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară de la noi din țară. Frumoasa brunetă trece prin momente dificile, în prezent, de când a aflat că suferă de probleme serioase de sănătate.

Inițial, Claudia Ghițulescu a crezut că se confruntă cu o banală răceală, însă a acuzat, ulterior, stări de rău și dureri de cap, care au determinat-o să-și facă un consult la medic.

Cântăreața a fost diagnosticată cu o sinuzită cronică, atunci când a fost la medicul ORL-ist. Acum, artista se teme de faptul că ar putea rămâne fără voce, ceea ce i-ar putea afecta cariera.

„Nu-mi mai dădea pace răceala. Așa am crezut că e doar o răceală și că va trece. Am fost, însă, la doctor și mi-a zis că am sinuzită cronică. Mă durea și capul foarte tare. Vorbeam fonfăit, pe nas. Am luat tratament ca să nu ajung la operație”, a povestit solista, pentru click.ro.