Celebra cântăreaţă de muzică populară care s-a retras la mănăstire. „Nu îmi mai trebuie nimic”

Când haosul vieții de zi cu zi devine copleșitor, o evadare este soluția perfectă. O celebră cântăreață de muzică populară s-a retras la mănăstire. Artista a făcut mărturisiri emoționante despre relația cu divinitatea.

Este una dintre cele mai frumoase și apreciate cântărețe de muzică populară de la noi din țară, are o carieră de admirat și este iubită de public. Cu toate astea, nu a fost ferită de dezamăgiri și suferință.

În cele mai grele momente, a simțit mereu că primește ajutor divin, credința fiind o parte importantă a vieții sale.

Claudia Ghițulescu a dezvăluit că merge des la biserică și că, recent, s-a retras la o mănăstire de lângă Piatra Neamț timp de câteva zile, perioadă pe care a dedicat-o rugăciunilor.

„Îmi place foarte mult să merg la locurile sfinte și de data asta am fost la Nichit, o mănăstire lângă Piatra Neamț. Chiar am simțit că am dat mâna cu Dumnezeu, a fost așa… Am dormit mai multe zile la mănăstire și am avut timp mai mult pentru rugăciune”, a declarat artista, potrivit Antena Stars.