Cântăreaţa de muzică populară care a slăbit 25 de kilograme. Nu o recunoşti. Foto

Cântăreaţa de muzică populară a reușit să scape de 25 de kilograme, în urma unei operații de micșorare a stomacului. După ani în care s-a confruntat cu fluctuații de greutate și diete fără rezultate durabile, artista a decis să recurgă la intervenția chirurgicală, la recomandarea medicilor, mai ales după ce a trecut printr-un moment dificil din punct de vedere medical: extirparea unui rinichi afectat de o tumoră.

Operația a avut loc în Turcia, iar perioada de recuperare nu a fost deloc ușoară. În primele două luni, Angela Rusu a consumat doar shake-uri și a introdus treptat alimente solide, în porții reduse.

„25 de kilograme, în 5 luni. La mine cel puțin a fost mai lent, ca să zic așa, pentru că eu cam la două luni de zile am început să mănânc cam orice, dar în cantități foarte mici. Nu m-am simțit bine în primele două luni, pentru că nu puteam să mănânc absolut nimic, beam doar shake-uri și am ajuns la medic și el mi-a spus că pot să mănânc orice. Oricum nu pot decât în cantități foarte mici și mănânc de 3-4 ori pe zi, cam atât. (…) După 3 înghițituri nu poți, nici apă…’, a spus Angela Rusu la Prima TV.

Astăzi, însă, cântăreața se declară mulțumită de felul în care arată și spune că nu regretă deloc decizia luată, chiar dacă stilul ei de viață s-a schimbat complet.

În doar cinci luni, artista și-a schimbat radical silueta și imaginea de scenă. Angela Rusu mărturisește că a pus întotdeauna preț pe felul în care se prezintă în fața publicului și că a simțit nevoia unei transformări vizibile, în acord cu așteptările fanilor săi.

„Am recurs la acest gest, pentru că nu m-am mai simțit eu bine, m-am îngrășat foarte tare, nu mai voiam să muncesc, mergeam doar la evenimente unde eram invitată, nu mai aveam stimă de sine, că era la pământ, și îți dai seama că… și din punct de vedere al sănătății trebuia să mai slăbesc, pentru că după operația pe care am avut-o la rinichi, eu nu am rinichiul drept, având cancer, și atunci mi-a zis medicul: Nu ai voie să te îngrași, ai 3 lucruri pe care să nu le faci niciodată: să nu ai tensiune, să nu ai diabet și să nu te mai îngrași’, și atunci am ales să fac această operație. Vreau să spun că anul trecut a fost un an de cumpănă pentru mine și foarte mulți dintre cei care mă urmăresc au știut acest lucru. Am avut trei operații foarte mari și de asta nu am fost prezentă în emisiuni’, a mai declarat Angela Rusu.