Romina Gingașu, o nouă apariție spectaculoasă într-o rochie de 160 de lei. A întors toate privirile la un eveniment în Italia

Romina Gingașu a participat recent la un eveniment în Italia și a atras toate privirile, cu o rochie pe care și-o poate permite aproape orice femeie. Soția miliardarului Piero Ferrari a purtat o rochie roșie, de la un brand cunoscut, la care a asortat un ruj în aceeași nuanță.

Chiar dacă își permite să poarte ținute de mii de euro, Romina Gingașu apare uneori purtând haine foarte accesibile. Soția româncă a lui Piero Ferrari a participat recent la un eveniment în Trieste, Italia, unde a purtat o ținută de la un brand accesibil.

Rochia roșie, cu bretele răsucite, i-a pus perfect în valoare silueta. Românca a asortat un ruj roșu și a scris în dreptul imaginilor: ”Rochia mea preferată”, menționând și brand-ul. Cei care o urmăresc pe Instagram și au văzut imaginile nu au rămas indiferenți.

”Pur și simplu minunată”, ”Superbă”, ”Foarte frumoasă”, ”Ești minunată, Romina! Un exemplu colosal pentru multe femei”, ”Cea mai frumoasă româncă”, ”Lady in red”, ”Nicidecum nu arată a rochie mass market, vă stă foarte bine”, ”Divină”, ”Zeiță” – au fost câteva dintre comentariile primite de Romina Gingașu la postare.

Romina Gingașu și miliardarul Piero Ferrari s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 8 ani, când ea încerca să îi vândă un avion privat. Moștenitorul Ferrari a invitat-o la cină și i-a propus să se mute cu el în Italia, iar ea a acceptat. În 2021, s-au căsătorit, iar la nuntă le-a cântat Al Bano. Românca a povestit recent, într-un podcast, că nu a luat numele soțului ei, pentru că este marcă înregistrată. De asemenea, ea a mai spus că nu va avea copii alături de Piero Ferrari.

”Nu o să devenim niciodată părinți, este decis. Între noi am decis. Eu nu vreau să am copii, iar pentru el nu mai e cazul. Ținând cont că eu am crescut fără tată de la 11 ani, nu pot să-i fac asta unui copil, nu pot să fiu egoistă”, a declarat Romina Gingașu, în podcastul ”Acasă la Măruță”.

”Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari, deși suntem căsătoriți. Numele este marcă înregistrată și a fost decizia mea, altfel nu aș fi putut să fac nimic în viața mea după”, a mai spus românca.

”Pe Piero îl ador, îl iubesc. Eu pentru Piero sunt capabilă de orice, iar când spun orice… înseamnă orice. Poate să aibă miliarde de euro, pentru că nu vor fi niciodată ale mele și ale niciunei alte soții, iubite sau etc… pentru că sunt ale lui. (…) Între mine și Piero este o legătură foarte strânsă și care va fi pentru totdeauana și vreau să spun asta foarte clar”, a mai precizat ea.