Când va juca Simona Halep cu Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor. S-a aflat ziua şi ora

Ziua și ora când Simona Halep va juca, în premieră, cu Bianca Andreescu, la Turneul Campioanelor

Turneul Campioanelor va începe duminică, 27 octombrie, și se va încheia pe 3 noiembrie. Competiția este mutată pentru următorii 10 ani de la Singapore la Shenzhen. După tragerea la sorți de vineri, 25 octombrie, s-a aflat formula de joc. Halep va evolua în Grupa Violet, alături de sportiva cehă Karolina Pliskova, ucraineanca Elina Svitolina și canadianca de origine română Bianca Andreescu. În Grupa Roșie vor juca australianca Ashleigh Barty, japoneza Naomi Osaka, sportiva cehă Petra Kvitova și elvețianca Belinda Bencic.

Andreescu va juca pentru prima dată la Turneul Campioanelor, iar partida de debut va fi unică. Luni, 28 octombrie, o va întâlni pe Halep, la ora 14:00, ora României. La conferința de presă, campioana de la US Open și-a arătat entuziasmul pentru participarea la turneu, dar a recunoscut și valoarea celor șapte jucătoare care participă alături de ea.

Prima reacție a campioanei de la US Open după ce a aflat că se va duela cu Halep: Va fi un meci foarte interesant

„Știu că nu va fi ușor. Orice jucătoare din această competiție este o adversară grea. Abia aștept să văd ce pot face împotriva lor. Sper să pot face lucruri bune. Am jucat cu Svitolina și Pliskova anul acesta, deci într-un fel știu la ce să mă aștept. Cu Simona nu am jucat niciodată, dar am admirat-o. Va fi un meci foarte interesant, deci sunt entuziasmată”, a spus Andreescu.

