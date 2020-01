Când se va difuza la Antena Stars reality show-ul Aneimaria Prodan. Ce se va întâmpla încă de la prima emisiune

Vestea că Anamaria Prodan va reveni pe micile ecrane i-a bucurat extrem de tare pe fanii acesteia. După ce aventura Prodan-Reghecampf din 2012 a strâns mulți oameni în fața micilor ecrane, acum vine cu ceva nou. Ce se va întâmpla încă de la prima ediție a show-ului?

Surprizele se anunță a fi extrem de mari în show-ul Aneimaria Prodan! Nici bine nu a fost anunțat revenirea pe micile ecrane ale unei emisiuni care să-i aibă în vizor pe Prodanca și Reghe că deja fanii au început cu zeci de întrebări. Amintim că unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc au mai avut o aventură specială în anul 2012. Cei doi, alături de toți membrii familiei, au dat startul aventurii Americane. Aceștia au fost filmați zi de zi, 24 de ore din 24, în timp ce-și trăiau viața la maximum peste Ocean.

Noua variantă a emisiunii „Prodanca și Regehecamf – Aventura Americană” se transformă în anul 2020 în „Prodanca și Reghe. Prețul succesului” și va fi intra în casele românilor începând de duminică, 9 februarie, de la orele 19:45, la Antena Stars. Primul episod va suprinde cu imagini în exclusivitate din cea mai nouă casă a cuplului, achiziționată de curând în Dubai. Fanii familiei Prodan – Reghecampf vor putea urmări ultimele pregătiri pe care le face cunoscutul antrenor înainte de a pleca în cantonament, dar și clipe prețioase din interiorul familiei care este întinsă pe continente diferite.

„Am revenit mai tari ca niciodată și o să avem ce să transmitem celor care se vor uita la noi! Am început filmările, umblu peste tot cu echipa de filmare, iar în februarie ne pregătim de lansare. Am evoluat! E normal să am mai multe brățări în fiecare an, că muncesc. Eu și când eram mică, aveam lanț de aur, când lumea nu știe ce e aia. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane”

Anamaria Prodan