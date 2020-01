Fabulos câți bani primesc Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pentru noua emisiune

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au dat startul filmărilor pentru noul reality-show care îi are ca protagoniști și care va fi difuzat la Antena Stars. Contractul semnat este unul fabulos, iar în conturile cuplului vor intra în jur de 150.000 de euro.

Câți bani primesc Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pentru noua emisiune

Anamaria Prodan se pregătește de să le arate românilor un show de zile mari. Vedeta anunță că filmările au început deja.

„Am revenit mai tari ca niciodată și o să avem ce să transmitem celor care se vor uita la noi! Am început filmările, umblu peste tot cu echipa de filmare, iar în februarie ne pregătim de lansare„, a spus Anamaria Prodan. În conturile Prodancăi și ale lui Laurențiu Reghecampf vor intra în jur de 150.000 de euro.

A mai avut un reality show

Anamaria Prodan a mai avut un reality-show, nefiind la prima experiență de acest gen. În perioada 2012-2014, familia impresarei a mai fost prezentă într-un reality show, care a adunat șase sezoane (I – Dragoste în prelungiri, II – Aventură Americană, III – La plăcinte înainte, IV – Afaceri de familie, V – Fascinați de România, VI – Relații Internaționale). Reality show-ul, „Prodanca și Reghe” a fost difuzat atunci mai întâi la Antena 1, iar apoi la Euforia Tv.

Anamaria Prodan, avere uriașă

Anamaria Prodan nu s-a ferit să vorbească la un post de televizunii despre banii pe care îi are și cât a reușit să acumuleze până acum:

„Am evoluat! E normal să am mai multe brățări în fiecare an, că muncesc. Eu și când eram mică, aveam lanț de aur, când lumea nu știe ce e aia. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane”, a declarat Anamaria Prodan.