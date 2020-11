Când se redeschid, de fapt, școlile în România. Răsturnare de situație, e oficial

Din ce în ce mai mulţi părinţi cer autorităţilor să permită elevilor să se întoarcă în sălile de curs. Deşi au trecut cele 14 zile, iar de luni trebuiau să meargă la scoală, se pare că acest lucru nu va fi încă posibil. Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă a luat o decizie importantă. Iată când se redeschid, de fapt, şcolile în România!

În urma plângerilor făcute de părinţi cu privire la elevii care sunt nevoiţi să stea în fața calculatoarelor pentru a putea fi la zi cu programa şcolară, Comitetul pentru Situații de Urgență a decis să se reunească luni, 2 noiembrie, în ședință pentru a lua o decizie în această privinţă. Astfel, abia mâine vom afla când şi dacă se redeschid şcolile în România.

Situaţia privind pandemia de coronavirus în România, însă, nu este deloc una bună. Conform unui comunicat transmis de Biroul de presă al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), în urma discuțiilor avute cu reprezentanții DSPMB, la data de 30 octombrie 2020, rata de incidență cumulată calculată la 14 zile a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 nu a scăzut sub valoarea de 3 la 1000 de locuitori, lucru care înseamnă că pentru moment nu se poate vorbi despre întoarcerea copiilor în sălile de curs.

„De la începerea anului şcolar am luat o decizie, care este o decizie care a fost fundamentată pe părerile specialiştilor, că în funcţie de nivelul de răspândire a virusului în comunitate, şcolile pot să funcţioneze, în clasă, jumătate în clasă – jumătate online său integral online, când se depăşeşte rata de 3 la mie. Acest sistem l-am folosit.

Din punctul meu de vedere, nu văd, în momentul de faţă, un motiv foarte serios ca să schimbăm acest sistem. Deşi, vă spun, m-am exprimat public, copilul, la şcoală, este protejat pentru că se află sub supravegherea cadrului didactic, poartă mască, chiar şi în pauză cadrele didactice au obligaţia să-l supravegheze cum se joacă. Deci, în principiu, e în regulă, dar am ţinut cont de părerea specialiştilor şi am hotărât acest sistem de deschidere. Noi am luat decizia pe baza unor analize, a unor evaluări​”, a declarat Ludovic Orban.