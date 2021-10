Când se pot întoarce fizic la școală copiii. Sorin Cîmpeanu a făcut anunțul azi

Dacă ar fi să ne luăm după vechile norme impuse prin hotărârile CNSU școlile din România ar fi trebuit să intre majoritatea în predarea online, având în vedere incidența ratei de infectări peste 6 la mia de locuitori. Dar aceste norme s-au modificat, iar pragul a fost scos. Cu toate astea există școli, atât în București, cât și în țară, unde deja se predă online. Printr-o decizie anunțată aseară de către Sorin Cîmpeanu, lucrurile se vor schimba începând cu data de 4 octombrie.

În București incidența a trecut de 6 la mia de locuitori, iar pe sectoare, cea mai mare rată de noi infectări o regăsim în Sectorul 1, unde a ajuns peste 8. În aceste condiții mai multe școli au decis trecerea în sistemul de predare online, tocmai datorită numărului crescând de infectări la nivelul claselor. Zilele acestea autoritățile au modificat hotărârile emise de CNSU eliminând pragul de infectare de 6 la mie pentru închiderea școlilor.

Cu alte cuvinte elevii ar putea reveni în clase, chiar de luni, 4 octombrie. Acest lucru a fost confirmat de ministrul Sorin Cîmpeanu declarând că:

„Da. Dacă vom reuși și va trebui să reușim să publicăm până vineri seara în Monitorul Oficial, sau sâmbătă, cel târziu, dar vineri am spus că stabilim și anunță scenariul pentru săptămâna viitoare, depindem însă de hotărârea de Guvern și de semnarea unui ordin de ministru. Astea sunt oarecum sub controlul nostru, deși hotărârea de Guvern este sub control al prim-ministrului, depinde la ce oră vom avea mâine ședința de Guvern.

Da, de luni, toți cei care nu au cazuri de infectare în clasă, motiv de suspendare a clasei, pentru că asta este regula de bază: dacă sunt cazuri de infectare, se suspendă activitatea în acea clasă. În afară de această regulă, doar ancheta epidemiologică a DSP ne poate spune că pot fi suspendate cursurile și în alte clase, dacă există contacți direcți stabiliți de DSP ai cazului confirmat pozitiv. Doar acestea vor fi situațiile de rămânere în online din cauza numărului de cazuri”, a declarat Sorin Cîmpeanu.