Când s-ar putea renunța complet, în România, la masca de protecție. Mesajul clar al premierului Cîțu

De la 1 august ultima parte a calendarului de ridicare a restricțiilor va intra în vigoare. Cu toate astea, România ocupă ultimul loc la vaccinări. Situația este una deloc îmbucurătoare, dacă luăm în calcul că 80% din populație nu este vaccinată. Deși stăm prost la capitolul vaccinări, Florin Cîțu vorbește și de posibilitatea eliminării obligativității măștii de protecție.

Ieri aveam anunțate alte 34.274 de noi cazuri de infectări, multe dintre ele cu tulpina Delta. Având aceste date Florin Cîțu a mers mai departe cu calendarul relaxărilor. Campania de vaccinare a intrat într-o criză ce se adâncește tot mai mult, încă din luna mai. La această oră suntem pe ultimul loc în Europa, cu 80% din populația României nevaccinată.

Noile relaxări vizează în principal doar cetățenii vaccinați, aceștia putând intra în restaurante, cluburi, la meciuri sau evenimente culturale. Stadionalele vor putea funcționa, de asemenea, la capacitate maximă. Singura condiție primordială fiind vaccinarea. În rest, persoanele care nu fac dovada vaccinării nu vor putea avea acces nicăieri. Într-o conferință de presă susținută astăzi, Florin Cîțu a explicat pe ce criterii s-au luat aceste decizii și de ce.

„Acestea nu au fost nişte ţinte pe care le-am creat aşa din neant, sunt obiective care au venit după ce am discutat cu specialiştii. Ceea ce face Guvernul şi ce am făcut foarte bine a fost să creăm condiţiile pentru a avea vaccinaţi şi 5 milioane, şi 10 milioane de oameni.

Am achiziţionat dozele de vaccin, am creat spaţii de vaccinare, am ajuns de la posibilitatea să avem 150.000 de persoane vaccinate pe zi. Repetăm, vaccinarea în România nu este obligatorie. Tot ceea ce a ţinut de Guvern am făcut.”, a spus Florin Cîţu, conform Mediafax.