Când s-a despărțit, de fapt, Ionel Ganea de soția lui. Dana Iaru nu se mai teme de violențele lui

S-a aflat de când s-a despărțit, de fapt, Ionel Ganea de soția lui, Dana Iaru. Aceștia au luat-o pe drumuri separate după o căsnicie de mai bine de 20 de ani și cinci tentative de divorț.

Când s-a despărțit Ionel Ganea de soția lui. Dana Iaru nu se mai teme acum de fotbalist

Ionel Ganea și soția sa, Dania Iaru, s-au despărțit în mod oficial. Deși nu se aștepta ca totul să se termine atât de repede, soția fotbalistului se consideră liniștită și s-a împăcat cu gândul separării de bărbatul cu care credea că o să fie toată viața.

Acum s-a aflat că cei doi erau despărțiți, de fapt, de doi ani, timp în care s-au văzut de maxim zece ori, atunci când au fost nevoiți să participe la procesele pe care le-au avut la judecătorie. Din nefericire, fiecare înfățișare se termina mereu cu scandal, pentru că Ionel Ganea și soția sa nu ajungeau niciodată la un numitor comun.

Dana Iaru are curajul să-l înfrunte pe fostul soț

Acum, blondina nu se mai teme de violențele fostului component al “Generației de Aur”. Dana a declarat pentru Antena Stars că acum are curaj să meargă în orașul în care a crescut și este pregătită să-l înfrunte pe Ionel Ganea daca va da ochii cu acesta. Gata cu teama.

”Acum chiar am curajul să merg în orașul în care am copilărit, în care am crescut, în care am o grămadă de prieteni, prietene. Chiar merg fără frică. Sunt 2 ani de când suntem separați, luna aceasta se fac 2 ani. Pot să spun că nu știu dacă am intrat în orașul ălă în ăștia 2 ani de 10 ori. Nu cred, și bineînțeles, m-am întâlnit cu el vreo două ori și atunci a fost cu scandal și procesele pe care le-am avut la judecătorie, unde trebuia neapărat să fiu prezentă”, a declarat Dana Iaru.