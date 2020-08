Fosta soție a lui Ionel Ganea iese la atac! Ce declarații usturătoare a făcut după divorț

Ionel Ganea și Dana Iaru sunt oficial despărțiți. După mai multe certuri și împăcări, cei doi foști soți au decis, într-un final, să-și spună odată pentru totdeauna. Fosta soție a lui Ionel Ganea, a dat primele declarații după divorț!

Fosta soție a fotbalistului spune că nu s-a așteptat ca lucrurile să se încheie atât de repede, ea fiind conștientă de influența pe care o are Ionel Ganea atunci când vine vorba de situația prezentă.

”Miercuri a fost. Nici măcar nu mă așteptam, mă așteptam să respingă ambele apeluri ținând cont de influența pe care o are și de lucrurile care s-au întâmplat până acum. Într-un fel m-am bucurat tare pentru admiterea rentei viagere, pentru că 24 de ani nu am lucrat, dar într-un fel am fost tristă pentru că mă așteptam să fiu căsătorită toată viața.”, a declarat Dana pentru Antena Stars.