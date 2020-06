Când revine Simona Halep în circuitul WTA. Surpriză uriașă: prima participare din carieră

Surpriză uriașă pentru fanii Simonei Halep! Zvonurile din ultima vreme indicau că aceasta ar putea să revină în circuit în luna septembrie. Când ar fi primul turneu pentru cunoscuta sportivă?

Circuitul WTA: Când revine Simona Halep?

Organizatorii turneului de la Roma au susținut încă din luna mai, de la relaxarea măsurilor, că vom putea vedea din nou cât de curând meciuri de tenis. Amintim că turneul din capitala Italiei a fost suspendat în luna mai din cauza crizei sanitare. Prima competiție la care ar putea lua parte Simona Halep după pandemie ar putea fi cel din Palermo, în urma insistențelor lui Oliviero Palma, directorul turneului.

Calendarul publicat de WTA arată că Internazionali Femminili di Palermo e primul turneu programat după pandemia de coronavirus. Competiția va avea loc în perioada dintre 3 și 9 august, se desfășoară pe zgură și are premii în valoare totală de 275.000 de dolari. În timpul acesta, circuitul masculin a anunțat o listă provizorie pentru turnee. Circuitul ATP se va relua din 14 august cu turneul de la Washington, urmând Cincinnati – mutat la New York- US Open, Kitzbuhel, Madrid, Roma și Roland Garros.

🗓️The dates of the Roland-Garros tournament have been confirmed and it will be held over three weeks, from 21st September to 11th October 2020.

„Ar fi frumos s-o avem aici pe Simona Halep. Am sperat s-o aducem pe Maria Sharapova, dar s-a retras. În Sicilia am avut puține cazuri de Covid-19 și cred că avem o șansă bună să avem chiar spectatori în tribune. Va fi emoționant sa vedem din nou un meci de tenis după atâta timp”

Oliviero Palma (Sursa: tennisnet.com)

