Când joacă Simona Halep în turul doi la WTA Praga. Românca are două meciuri într-o singură zi!

Simona Halep s-a calificat în turul 2 la WTA Praga, după ce a învins-o în trei seturi pe Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (3). A fost un succes obţinut foarte greu de Simona, care a ratat nu mai puţin de şase mingi de meci. Partida a durat peste două ore şi jumătate, iar românca a recunoscut că ar fi preferat să obţină mult mai repede calificarea în turul doi. Ba chiar a precizat că trebuie să mai ajusteze unele lucruri în jocul ei.

Simona Halep joacă două meciuri miercuri la Praga. Are meci atât în proba de simplu, cât şi în cea de dublu

„E o adversară greu de învins, ştiam asta. Am jucat bine în primul set, am fost sigură pe mine. Ştiam ce am de făcut pe teren. Ea a rupt ritmul cu câteva scurte şi apoi au apărut probleme. Dar am reuşit să rămân concentrată la final şi să obţin victoria. Trebuie să fiu pregătită pentru meciul din turul 2, ştiu că nu va fi uşor. Trebuie să îmi ajustez jocul, nu am terminat deloc bine partida de azi. Dar abia aştept să intru din nou pe teren”, a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Polona Hercog.

Nemulţumirea Simonei vine tocmai pentru că ştie cât de încărcat este programul în această săptămână la Praga. Mai ales după ce ploaia a dat peste cap programul din prima zi de concurs. Partida de dublu pe care Halep şi Strycova trebuiau să o joace luni a fost amânată pentru miercuri. Adversare vor fi rusoaicele Pavlyuchenkova şi Kudermetova. Dar nu trebuie uitat că Halep va juca miercuri şi la simplu.

Pentru calificarea în sferturile de finală de la Praga, Simona Halep o înfruntă miercuri pe Barbora Krejcikova, locul 118 mondial. Ar trebui să fie o partidă mai uşoară decât cea de marţi, chiar dacă sportiva din Cehia a trecut clar de Patricia Ţig, în minimum de seturi. Cert este că Simona Halep va avea miercuri două meciuri de disputat, iar asta după un maraton trecut cu bine astăzi. Nu se poate numi o revenire lină în circuit, după şase luni de pauză.