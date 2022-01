Când își va boteza fiica Nicole Cherry. Artista a făcut marele anunț

Nicole Cherry a devenit mama unei fetițe superbe în luna noiembrie, artista recuperându-se foarte repede după ce a născut. Frumoasa șatenă a slăbit destul de mult într-un timp scurt, silueta ei arătând aproape la fel ca înainte de sarcină. Vedeta s-a bucurat de atenția fanilor ei încă de când a dat vestea că va deveni mamă, iar acum vine cu un nou anunț: Nicole Cherry a dezvăluit când va avea loc botezul Anastasiei. Mai multe detalii, în continuare.

Nicole Cherry se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere, atât profesional, cât și persona. De curând, artista a devenit mamă, aducânt-o pe lume pe Anastasia, fetița pe care o are împreună cu Florin Popa.

Proaspeții părinți trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor, întrucât totul a decurs ca la carte, iar minunea lor este sănătoasă și crește pe zi ce trece. Nu cu mult timp în urmă, cântăreața le-a dezvăluit fanilor, pe contul de Instagram, când va avea loc evenimentul botezului.

Cei ce o cunosc pe artistă știu că aceasta a fost întotdeauna sinceră și deschisă cu cei care o urmăresc, răspunzând întrebărilor acestora și postând tot felul de poze și filmulețe pentru a-i ține la curent cu schimbările și noutățile din viața ei.

De aceasta dată, logodnica lui Florin Popa le-a povestit fanilor despre cum s-a simțit după cezariană, dar și despre cea mică.

„Am născut prin cezariană. Mă simt foarte bine! Imediat după operație m-am simțit foarte bine. Am lucrat mult cu mine, să am o gândire pozitivă. Cred că am fost și un caz special. Am avut o recuperarea foarte ușoară. Cezariana în sine, pentru mine, a fost ușoară.

Durerile au fost suportabile. M-am bucurat, am ascultat muzică, am vorbit cu domnul doctor, cu asistentele. Am avut o experiență plăcută“, a spus Nicole Cherry pe contul de Instagram.