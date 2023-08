Vestea momentului în showbiz-ul din România. Foștii concurenți Survivor România au devenit părinți

Marilena și Andrei Ciobanu, foști concurenți Survivor România, trăiesc o adevărată poveste de iubire. Cei doi vor începe un nou capitol al poveștii lor de iubire. Se pare că, Marilena a devenit mămică în urmă cu doar câteva zile. Proaspeții părinți au făcut primele declarații.

În urmă cu cinci zile, Marilena Cuciuran a devenit mămică. Foștii concurenții se bucură de micul lor băiețel. Îndrăgitul cuplul a făcut primele declarații vis-a-vis de nașterea celui mic.

Potrivit Marilenei, aceasta și-ar fi dorit să nască natural, însă, înainte de termen, medicul a anunțat-o că placenta era îmbătrânită. Din acest motiv, medicii i-au recomandat că ar trebui să recurgă de urgență la operație.

Fosta concurentă susține că din cauza operației, aceasta a fost nevoită să-și țină copilul în brațe a doua zi. Însă, acum totul este perfect pentru cei doi. Marilena a început să alăpteze și să se simtă perfect. În timpul sarcinii, concurenta a acumulat 23 de kilograme. Însă, acest lucru nu o supără ci din contră.

”Mari a fost cea mai mare războinică dintre noi, ea a dus greul. Ăsta micul nu mai voia să iasă. Ea își dorea să nască natural, dar nu s-a putut. Eu sincer am crezut că nu mai naște.” a declarat Andrei

”Mă chinuia în ultimul timp. Abia așteptam acel moment. Toată lumea mă întreba când nasc. Așteptarea asta face cel mai greu moment. Am născut la 41 de săptămâni. Eram foarte entuziasmată pe masa de nașteri. Până să simt durerea, eu râdeam.

Am ales să nasc la stat și nu-mi pare rău, am fost tratată bine. Mă îngrășasem 23 de kg. Am avut și retenție de apă foarte multă. Doamna asistentă a filmat tot momentul și a făcut poze, am vrut să văd tot.”, au spus cei doi, în cadrul unei emisiuni online.