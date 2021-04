Cum se simte Camelia Mitoșeru, la două luni de la operația dificilă. Cu cine a rămas când fiul ei s-a îmbolnăvit de covid-19

La începutul anului 2021, Camelia Mitoșeru era diagnosticată cu tumoră beningă-meningiom, veste care șoca întregul showbiz românesc. Fiul ei, Mihai Mitoșeru a luptat din toate puterile pentru a-și putea opera mama, care trecea prin cele mai cumplite momente ale vieții sale. Marea actriță a ajuns pe mâinile doctorilor și a fost supusă unei intervenții medicale complicate care i-a salvat viața. Cu cine a rămas când fiul ei s-a îmbolnăvit de covid-19.

Astăzi, la două luni de la operație, Camelia Mitoșeru se simte mult mai bine și spune că a renăscut. Vedeta este bucuroasă că a trecut peste această cumpănă cumplită și speră ca lucrurile să decurgă normal, de acum încolo. Actrița a declarat, la Antena Stars, că fiul ei Mihai a fost alături de ea în tot acest timp.

Un exemplu de curaj, neînfricare și credință în divinitate, Camelia Mitoșeru susține că nu i-a fost teamă nicio secundă de intervenția chirurgicală pe care a suferit-o pe creier, deși fusese, anterior, la încă alți doi medici pentru a i se confirma diagnosticul îngrijorător.

Noemi, fosta soție a lui Mihai Mitoșeru, s-a interesat de starea de sănătate a fostei sale soacrei și i-a transmis mesaje de încurajare și apreciere. Chiar dacă frumoasa stewardesă și actorul s-au despărțit după 13 ani de relație, cei doi au păstrat o relație de amiciție.

„Mă simt bine după operație. Nu am fost până acum la vreun control, nici nu a trecut mult timp de când am avut cumpăna asta. Nu am amețeli sau stări de rău, sunt bine. Cu Noemi am vorbit la telefon, în ultimele zile, a sunat ea ca să vorbească cu mine, să mă întrebe de sănătate, dacă sunt bine. Am îndrăgit-o tot timpul pe Noemi, însă nu m-am băgat niciodată în relația dintre ea și fiul meu, când s-au despărțit. I-am lăsat pe ei doi să aleagă ce vor și ce cred că este mai bine pentru ei doi”, a declarat Camelia Mitoșeru, exclusiv pentru redacția playtech-impact.ro.