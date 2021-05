Mihai Mitoșeru, dat de gol de propria mamă. Ce spune despre femeia cu care ar fi înlocuit-o pe Noemi, după divorț EXCLUSIV

S-au iubit timp de 13 ani cu patimă, s-au căsătorit, au divorțat, iar cei care i-au cunoscut așteaptă acum marea împăcare… Este vorba despre Mihai Mitoșeru și deja celebra lui iubită Noemi, pentru care mama prezentatorului nu are decât cuvinte de laudă. Deși s-a scris că Mihai ar avea o altă relație și că ar fi uitat-o deja pe femeia care i-a fost atâția ani alături, Camelia Mitoșeru dezminte aceste zvonuri și susține că încă se mai vizitează cu fosta ei noră.

În urmă cu o lună, Mihai Mitoșeru era prezent într-o emisiune de televiziune unde povestea cum a întâlnit o fată care l-a uimit cu însușirile ei. Cu toate acestea, prezentatorul TV s-a speriat de cât de bine se înțelegea cu aceasta, așa că a simțit imediat nevoia de o pauză.

“Am vorbit cu niște fete la telefon când eram în izolare, normal că am vorbit. Am cunoscut o fată și fata e ok, chiar e prea ok și mă sperie, pentru că anul ăsta m-am obișnuit și eu să fiu singur. I-am zis de 4 zile lasă-mă un pic în pace că m-am speriat. Tu ești prea ok și eu sunt nebun. Lasă-mă în nebunia mea”, declara prezentatorul de televiziune, în cadrul emisiunii “Teo Show”, de la Kanal D.