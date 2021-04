Camelia Mitoșeru a fost sunată de Noemi, fosta ei noră. Ce i-a spus după operația suferită pe creier EXCLUSIV

Noemi și Mihai Mitoșeru s-au iubit timp de treisprezece ani, însă acum doi ani au anunțat public că relația lor a ajuns la final. Chiar și așa, Noemi a păstrat legătura cu el, dar și cu fosta soacră, Camelia Mitoșeru, care, în luna februarie, a suferit o operație la cap, după ce medicii au diagnosticat-o cu tumoră benignă pe creier. Camelia Mitoșeru ne-a povestit, în exclusivitate pentru Impact.ro, despre problemele de sănătate, dar și despre nora ei, de profesie stewardesă.

Celebra actriță Camelia Mitoșeru a trecut, la sfârșitul lunii februarie, prin momente de cumpănă, fiind operată de urgență, după ce medicii au diagnosticat-o cu tumoră benignă la creier. Operația a fost dificilă, Mihai Mitoșeru rugându-și atunci fanii să doneze sânge pentru măicuța lui dragă.

Intervenția chirurgicală a decurs bine, astfel că mama lui Mihai a fost externată, iar acum poate face scurte plimbări, prin parc, însoțită de fiul ei sau de o prietenă.

Contactată de reporterii Impact.ro, Camelia Mitoșeru ne-a mărturisit că fosta noră, Noemi, cu care fiul său a fost împreună timp de treisprezece ani, s-a interesat adesea de starea ei de sănătate, gest care a bucurat-o foarte mult.

“Mă simt bine după operație. Nu am fost până acum la vreun control, nici nu a trecut mult timp de când am avut cumpăna asta. Nu am amețeli sau stări de rău, sunt bine. Cu Noemi am vorbit la telefon, în ultimele zile, a sunat ea ca să vorbească cu mine, să mă întrebe de sănătate, dacă sunt bine. Am îndrăgit-o tot timpul pe Noemi, însă nu m-am băgat niciodată în relația dintre ea și fiul meu, când s-au despărțit. I-am lăsat pe ei doi să aleagă ce vor și ce cred că este mai bine pentru ei doi”.