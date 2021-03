Mihai Mitoșeru, anunț de ultimă oră despre mama sa. Cum se simte Camelia în prezent

Mihai Mitoșeru are o viață încălcită. După situația amoroasă care l-a măcinat, despărțindu-se de soția sa după mai bine de un deceniu, în viața actorului au început să intre problemele parcă fără încetare. Una dintre cele mai grave a fost legată de mama sa, Camelia Mitoșeru, care a fost diagnosticată cu meningiom, motiv pentru care a fost operată de urgență. Acum, artistul a contractat noul virus. Vedeta Kanal D se simte bine, are o formă ușoară a bolii, iar partea cea mai bună este că mama sa nu s-a îmbolnăvit și ea.

Camelia Mitoșeru a trecut în ultimul timp prin multe cumpene. Femeia a fost operată pe creier. Chiar dacă totul a decurs bine, starea ei de sănătate este una fragilă. Din fericire, actrița nu a luat virusul de la fiul său, iar acum se află în afara oricărui pericol.

Mihai Mitoșeru a dezvăluit că a primit multe întrebări legate de starea de sănătate a mamei, îndeosebi după ce s-a aflat că este infectat cu noul coronavirus. Acesta a ținut să liniștească pe toată lumea și a declarat că mama lui este într-o stare bună și nu a luat virusul.

„Salutare tuturor! A 13-a zi de COVID, deci mâine fac 14, chiar dacă trebuie să stau în casă până luni pentru că mi-am făcut testul mai târziu. Nu asta e problema, cel mai important este că mama e bine, n-are nimic, n-a luat. Important este că eu sunt bine, am avut o formă foarte ușoară. Aveți grijă, mare grijă!

Cu toate că eu am avut grijă și tot am luat, în sensul că nu m-am văzut cu nimeni, am purtat mască, m-am spălat de mi-am luat pielea de pe mâini și tot am luat… Norocul meu este că mama este bine, deci stați liniștiți. Toată lumea mă întreabă mă întreabă asta”, a transmis Mihai Mitoșeru printr-o filmare postată pe Instagram.