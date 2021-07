Calvarul prin care a trecut Florentina Raiciu, amanta lui Laurențiu Reghecampf. Ce probleme grave a avut

Florentina Raiciu a fost una dintre cele mai hot asistente TV din România, formele ei fiind admirate și în diverse pictoriale în revistele pentru bărbați.

Ea a avut însă și mari probleme. Astfel că din silueta de supermodel, aceasta ajunsese să se îngrașe mult, fiindu-i rușine de felul în care arată. Dar Florentina Raiciu nu a cedat și atunci când a conștientizat că formele sale sunt pericol, ea a început un regim draconic ca să revină la formele de dinainte.

“M-am gandit ceva timp daca sa postez sau nu aceasta poza… In urma cu cateva luni, ajunsesem la o greutate nu tocmai laudabila… Stres, neatentie, eram foarte delasatoare, nu pot spune ca am tinut vreodata un regim drastic, nu asta este solutia! Ci o alimentatie echilibrata, la ore fixe, cel putin 2 litri de apa, multa disciplina, odihna, sport de cel putin trei ori pe saptamana, o informatie de baza, stimuland corpul prin efort il fortezi sa se adapteze si sa activeze procese de vindecare. Stimulezi inima, circulatia, creierul, sinteza nutrientilor, etc..

Masaj, pentru a relaxa muschii, drenaj limfatic, circulatia sangelui, eliminarea toxinelor si bineinteles, multa vointa! Cheltuiam bani pe toate prostiile, insa nu ma gandeam la corpul meu, el merita o atentie la fel de mare ca si parul, unghiile, etc.. Cum faceam toate lucrurile astea saptamanal, asa pot avea grija sa merg la sala, in parc, sa am grija ce mananc, pentru ca astfel te vei simti mai bine… Pielea va arata altfel, in interior se vor produce multe schimbari”, spunea Flori Raiciu, în urmă cu ceva timp.