Călin Geambașu, gest răvășitor, la Festivalul Mamaia 2023, în memoria Mălinei Olinescu: ”Sper ca emoțiile să-mi permită”. Ce rol va avea fiul lui, copia lui Michael Jackson EXCLUSIV

Solistul Călin Geambașu ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre emoționantul moment artistic, pe care îl pregătește pentru Festivalul Mamaia 2023, la 12 ani de la decesul prietenei lui de suflet, Mălina Olinescu: ”Sper ca emoțiile să-mi permită să o duc până la capăt”.

Moment artistic emoționant, pe scena Festivalului Mamaia 2023, în memoria Mălinei Olinescu

Călin Geambașu are mari emoții pentru participarea la Festivalul Mamaia 2023, eveniment care se va desfășura, în perioada 25-27 august, în Piațeta Perla din Mamaia.

Artistul vine cu dezvăluiri, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre momentul artistic pregătit, în memoria Mălinei Olinescu, și care, cu siguranță, va impresiona o țară întreagă:

”Invitația de anul ăsta m-a bucurat nespus, și am decis să cânt în premieră alături de fiul meu melodia „Doar un vis”, acompaniați de orchestra simfonică dirijată de maestrul Daniel Jinga, melodie ce nu am cântat-o decât cu Mălina și sper ca emoțiile să-mi permită să o duc până la capăt. E un fior aparte, o lipsă, un dor, o împlinire, un ideal. Aceasta melodie am compus-o când aveam 17 ani, special pentru a o cânta împreună cu Mălina. De fapt, referința în tot ce compuneam cândva era…vocea Mălinei”

Davin, fiul lui Călin Geambașu, este cunoscut publicului și urmare a participării lui la concursul ”Next Star” (Antena 1), unde l-a imitat perfect, la dans, pe starul Michael Jackson, fiind însă și un talentat toboșar.

Călin Geambașu și Mălina Olinescu au fost premiați, la Festivalul Mamaia, în 1996

Călin Geambașu și Mălina Olinescu s-au bucurat de un imens succes, la tradiționalul concurs de muzică ușoară unde, de altfel, au și fost premiați, la ediția din 1996:

”În 1996, am pășit cu emoție pe scena festivalului, însă, de data aceasta, și în calitate de compozitor și de orchestrator, interpretând în duet cu Mălina două melodii, cu care am obținut Premiul III, și totodată alături de colegii din Școala Vedetelor, cu care am pregătit un alt show, complet nou, cu care am avut din nou recital (costume, coregrafii, compoziții, o muncă imensă, coordonată de Titus Munteanu și de „diriginta” noastră, Dana Mladin). Aceeași reușită ca și cu un an înainte. Veneam după ce lansasem cu Școala Vedetelor primul album și obținusem Discul de Aur, decernare sărbătorită printr-un spectacol la Sala Polivalentă din București”, ne-a mai povestit Călin Geambașu, pentru Playtech Știri.

”Prezența mea în cadrul Festivalului Mamaia s-a datorat lui Titus Munteanu, mentorul și propulsorul meu”

Călin Geambașu are amintiri de suflet, de la Festivalul Mamaia. Cu acest prilej, artistul își arată și recunoștința față de mentorul său, Titus Munteanu:

”În anii când am interacționat cu Festivalul Național de Muzică Mamaia se întâmplau multe, splendide, deși de-abia împlinisem vârsta majoratului. Toate aveau multă muncă în spate, dar rezultatele cu mult peste ce îndrăzneam să sper făceau ca studiul și pregătirea anterioară să fie doar o dulce amintire. Prezența mea în cadrul festivalului s-a datorat lui Titus Munteanu, mentorul și propulsorul meu la începutul carierei, cel care prin inspirația de a face ani de zile emisiunea Școala Vedetelor by TVR mi-a deschis orizonturi, altminteri nebănuite pentru mine și arborele genealogic al familiei mele biologice. Și, bineînțeles, Mihaelei Cernea, prietena și colega mea de școală, care m-a invitat la preselecția pentru Școala Vedetelor”.

Debutul lui Călin Geambașu, la Festivalul Mamaia: ”Trăiam un basm!”

Călin ne-a povestit cu nostalgie și despre debutul său la acest concurs muzical, desfășurat la malul mării:

”La Festival, aveam să aflu cu bucurie că nu era nimic așa cum auzisem eu de la tatăl meu biologic („pile, adversități, aranjamente, șicanări, las’ că știm noi, etc”). Lipsa lui de rezultate la Festivalul Național de Muzică „Mamaia” m-a făcut să cresc cu ideea greșită că acolo erau ceva „nasol”, când colo, era fix invers: odată ajuns la festival, datorită preselecției, la care m-a trimis realizatorul TVR Titus Munteanu, „șeful” meu de la Școala Vedetelor, am avut plăcuta uimire să găsesc o atmosferă relaxată, jovială și o ștachetă profesională foarte ridicată. Erau acolo toți compozitorii iluștri ai României, interpreți pe care îi văzusem doar la TV, echipe de producție și un nivel de organizare cum nu mai văzusem, echipament scenotehnic fantastic, pentru anii 90, pur și simplu SF, pentru un puști ca mine, la acea vreme când de-abia împlinisem 18 ani. În 1995 am participat prima oară la Festivalul Mamaia, în recital cu colegii de la Școala Vedetelor, dar și la secțiunea Interpretare. Emoțiile au fost uriașe, dar pariul câștigat la TV al lui Titus Munteanu avea nevoie și de întâlnirea directă cu publicul. A fost formidabil. Lumea dansa, cânta cu noi. A fost cu bis. Parcă visam. În 1999, am fost invitat să fac parte din juriul de specialitate, iar anul 2000 mi-a adus Premiul I la secțiunea Creație, cu melodia „O ploaie de Stele”. Am obținut cel mai bun punctaj din partea juriului. În anul 2002, m-am decis alături de colegul și prietenul meu de o viață, Xenti Runceanu, să mai participăm o dată la secțiunea Creație, unde am și obținut Premiul III. Era magie pură pentru acei ani și la vârstele noastre fragede. Trăiam un basm, doar că era real. Datorez imens Festivalului Mamaia”, a mai menționat Călin Geambașu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Ascultă aici:

Piesa pe care a cântat-o cu Mălina Olinescu, în 1996, și pe care o va cânta și la Festivalul Mamaia 2023

Davin, copia lui Michael Jackson

Davin, fiul lui Călin Geambașu, este din cale-afară de talentat! Privește ce spectacol a făcut!