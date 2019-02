Calea ferată suspendată spre Aeroportul Otopeni ar putea deveni realitate. Când va fi gata

CFR și-a propus să se apuce de un proiect peste care s-a așezat praful printr-un sertar al Guvernului. Vrea să construiască cei 2,9 kilometri de cale ferată între linia București Urziceni și Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, depre care s-a tot vorbit. Când va fi gata acest proiect ambițios.

„Modernizarea căii ferate pe traseul Gara de Nord – Aeroportul Otopeni va costa 584 de milioane de lei, iar racordul de 2,95 kilometri de la calea ferată existentă până la Terminalul Sosiri va fi construit pe 42 de piloni. Traseul va avea o lungime de 7,9 kilometri.”, potrivit reprezentanților CFR.

Cu alte cuvinte CFR vrea să construiască într-un an ce nu a fost în stare să construiască în 11. Proiectul ar urma să fie implementat pe repede înainte, mai ales că ar trebui să fie gata până la meciurile pe care le va găzdui Bucureștiul la Euro 2020. Astfel, lucrările ar urma să fie finalizate într-un an şi două luni de la proiectare, care este prognozată pentru luna aprilie a acestui an, potrivit G4media.

„Soluţia cu viaduct asigură menţinerea acceselor în zonele construite şi traversarea canalelor ANIF existente, care au rolul de preluare a apelor în caz de inundaţii. Această soluţie are un impact mic asupra mediului înconjurător şi permite o flexibilitate mai mare pentru dezvoltările urbane viitoare din zonă. Pe suprastructură s-au prevăzut trotuare de serviciu şi panouri fonoabsorbante”, se arată în proiectul CFR.

Mai mult, reprezentanții CFR vor să dubleze linia de cale ferată între stațiile Mogoșoaia și Balotești, pentru a asigura creşterea de capacitate necesară circulaţiei trenurilor. Costurile lucrărilor vor fi suportate de bugetul de stat timp de 18 luni și jumătate. În total, valoarea estimată a investiţiei se ridică la de 82.624.505 lei cu TVA.

„Referitor la calea ferată este un obiectiv mai vechi şi acest proiect a stat din 2008 până în 2018 undeva în sertar. Noi va trebui să profităm de acest proiect pentru a ticlui încă un obiectiv. Însă în acest manual prezentat la UEFA în 2014 nu este prevăzută calea ferată. Au fost prevăzute însă alte obiective pe care din păcate nu le am putut îndeplini deoarece ne-am apucat de lucru foarte târziu. Din 2014 până în 2017 nu s-a întâmplat nimic. În 2017 a luat naştere comitetul interministerial de organizare a EURO 2020 şi a avut o unică întâlnire până la venirea mea. După aceea a avut loc opt şedinţe ale comitetului interministerial şi am avut 83 de întâlniri pe baza acestui proiect deci s-a muncit, dar din păcate ne-am apucat târziu. Facem în continuare tot ce se poate astfel încât acest proiect să fie organizat cu succes şi eu sunt convins că aşa va fi”, a declarat Gheorghe Popescu, Consilierul onorific al Premierului.