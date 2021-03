Calculatoare recondiționate de un grup de voluntari pentru dotarea școlilor din mediul rural. Cum a luat naștere acest proiect

Un grup de voluntari de la Asociația „Cătunul Verde” recondiționează și colectează calculatoare. Aceștia au dotat șase laboratoare pe informatică din diferite școli bihorene. Proiectul este numit „Laboratoare Rurale”.

Campania a început la începutul lunii noiembrie anul trecut, în 2020. De atunci până în prezent, voluntarii asociației au amenajat șase laboratoare de informatică. Primul a fost un laborator din Balc. Acesta a fost dotat cu 15 calculatoare și alte echipamente. Componentele IT sunt colecționate de la firmele din parcurile industriale din Oradea. Companiile renunță la ele din diverse motive, iar voluntarii asociației le recondiționează. Aceștia se întâlnesc la un sediu închiriat din Oradea, unde muncesc împreună.

„Cel mai recent inaugurat este laboratorul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Almaşu Mare, din comuna Balc, fiind primul laborator pe care l-am făcut de la zero. Adică l-am amenajat efectiv, de la pus parchet şi zugrăvit, am pus uşi noi, am adus mobilier, am cumpărat jaluzele. Ceea ce are diferit acest laborator, şi nu au multe alte şcoli, este o tablă interactivă. În momentul de faţă, cred că este cel mai performant laborator de informatică din judeţ”, a declarat inginerul Ionuț Coman, inițiatorul acestui proiect.