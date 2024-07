Câinii, folosiți ca salvamari în țara plină de români: „Au simțurile mai ascuțite ca oamenii”

De cele mai multe ori, mai ales în zonele de litoral, avem de-a face cu salvamari umani. Dar, în urma unor proiecte pilot, se pare că au ajuns să fie folosiți câinii, iar specialiștii spun că „Au simțurile mai ascuțite ca oamenii”.

În Italia, câinii sunt folosiți ca salvamari

Dacă ai ajuns în ultimii ani să te bucuri de apele superbe din largul coastei Italiei, ai putut vedea la lucru pe cel mai bun prieten al omului, dar de data asta din postura de salvamar. Salvamarii de pe plajele din Italia au cu ei un companion canin pentru a ajuta la salvările din apă. Aceștia nu sunt câini obișnuiți, sunt câini salvamari. Aceștia sunt special antrenați, și care alături de stăpânul lor, formează o „unitate cu șase picioare” capabilă să aducă la mal, și în siguranță, pe cei aflați în situații limită.

Potrivit lui Ferruccio Pilenga, președintele Școlii italiene pentru câini salvamari, prietenii noștri blănoși sunt partenerii ideali ai salvamarilor, deoarece sunt capabili să rămână calmi sub presiune și să aleagă instinctiv cea mai sigură cale prin curenții de apă pentru a se întoarce la mal în siguranță.

„Pentru a trage șase persoane, ai nevoie doar de un câine”

Și pentru că patrupezii sunt capabili să mențină pe linia de plutire atât salvatorul, cât și persoana, sau persoanele salvate, ei permit salvamarului uman să își conserve energia și să se concentreze pe a fi un salvator mai eficient.

„Întotdeauna spun că, pentru a trage o sanie, ai nevoie de cel puțin șase câini, iar pentru a trage șase persoane, ai nevoie doar de un câine”, spune Ferruccio Pilenga.

Școala de salvamari are peste 350 de câini de salvare certificați. Aceștia salvează în prezent între 20 și 30 de persoane pe an, numărul acestora crescând în fiecare an. Acești eroi sar din bărci și elicoptere în viteză pentru a ajunge la persoanele aflate în pericol. Antrenamentul este riguros și epuizant, dar câinilor pare să le placă.

În 1989, Ferruccio a înființat Școala italiană de câini de salvare „La Scuola Italiana Cani Salvataggio” (SICS) lângă Milano. Cursul internațional al lui Ferruccio a antrenat câini care lucrează în SUA, Germania, Elveția, Insulele Canare și Azore și există planuri de a deschide un lanț de școli în mai multe țări.

Rasa Newfoundland sunt excelenți câini de salvare

Italianul Ferrucio Pilenga a înființat școala de dresaj după ce propriul său câine, un Newfoundland pe nume Mas, i-a salvat fiica atunci când aceasta se lupta să rămână deasupra apei într-un lac, pe când era copil. Acum, la mai bine de 30 de ani după ce Mas a salvat-o pe tânăra fiică a lui Ferruccio, câinii de la școală salvează vieți pe plajele și lacurile din Italia, sărind de pe bărcile și elicopterele pazei de coastă și târând bărci pneumatice la loc sigur.

Câinii din rasa Newfoundland sunt excelenți câini de salvare în apă, datorită blănii groase duble, picioarelor palmate și dimensiunilor și forței imense care le permit să tragă încărcături mari după ei în timp ce înoată. Acești giganți păroși pot cântări până la 150 de kilograme și se ridică la 28 de centimetri la umăr, ceea ce îi face una dintre cele mai mari rase de câini. Sunt iubitori, încrezători și grozavi cu copiii: adevărați giganți blânzi.

De asemenea, sunt aproape numai buni pentru apă, pe care o adoră. Blana lor este uleioasă, rezistentă la apă, iar labele lor sunt palmate. Spre deosebire de alți câini, ei nu fac canotaj. Au propria lor formă de bras canin, ceea ce îi face înotători extrem de puternici.

Dar și alte rase de câini sunt antrenate la Școala italiană pentru câini salvamari, și care servește drept sursă de inspirație pentru alte țări care folosesc câini pentru a ajuta la salvările din apă. De ceva timp, există o Academie Americană de Salvare Canină în Apă în Massachusetts.