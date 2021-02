Câinii antrenaţi pentru depistarea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, aduși pe un mare aeroport din țară. Lucian Bode: „Acest element de noutate şi munca acestor colegi poliţişti vor da rezultate”

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne a anunțat că cel mai bun prieten al omului ar putea juca un rol important în depistarea persoanelor ce sunt infectat cu noul coronavirus. Ministrul a precizat faptul că Centrul Chinologic de la Sibiu are pregătiți peste 10.000 de câini.

Lucian Bode a fost joi într-o vizită de scurtă durată la Sibiu, alături de Nicolae Ciucă, ministrul Apărării. Cei doi au vizitat Centrul Chinologic al Poliției Române din Sibiu. Acolo, mai mulți câini vor fi special dresați pentru a putea detecta posibile persoane ce sunt infectate cu noul virus. De asemenea, Ministrul de Interne a declarat că la nivelul centrului, a început un proiect unic. Scopul lui este de a detecta persoanele infectate cu SARS-Cov-2. Acest proiect este în lucru încă de anul trecut și vizează, în special, structurile Poliției de Frontieră și Poliției Transporturi.

„A fost un interes foarte mare pentru ceea ce fac colegii noștri de la Centrul Chinologic de la Sibiu. (…) Pasul următor după finalizarea acestei etape este, așa cum v-au spus colegii de la Sibiu, un acord cu Aeroportul din Sibiu pe seama unor reglementări clare cu Direcția de Sănătate Publică, astfel încât acest centru pilot sau proiect pilot să înceapă la Sibiu, în cadrul parteneriatului cu aeroportul. După care vom vedea cum evoluează. Am văzut cum evoluează acest proiect în alte state – Finlanda, Germania – și am convingerea că acest element de noutate și munca acestor colegi polițiști vor da rezultate”, a spus Ministrul în Parlament.

De-a lungul timpului, în cei 70 de ani de activitate, instituția a avut rezultate extraordinare. Mai ales în ceea ce privește lupta împotriva drogurilor, investigări criminalistice, scăderea numărului de migrați ilegali, intervenții anti-teroriste și desfășurarea de acțiuni de ordine publică. Iar acum, cu ajutorul noului proiect, vor ajuta la lupta împotriva noului coronavirus. Așa că, cel mai bun prieten al omului, joacă un rol important atât în viețile noastre personale, cât și în lupta împotriva virusului.

Am văzut la Centrul Chinologic al Poliției Române de la Sibiu multă pasiune, profesionalism și dăruire din partea instructorilor din cadrul centrului. Pot spune că rezultatul muncii depuse aici este extraordinar, el având la bază o relație specială între câine și om. I-am asigurat pe cei care își desfășoară activitatea în cadrul unității de la Sibiu că au întreaga mea susținere pentru eficientizarea și modernizarea acestui Centru. (…) Am încredere în profesioniștii de aici, am încredere în cei pe care îi formează. În curajoșii și mereu la datorie câini de serviciu!, a mai spus Lucian Bode.