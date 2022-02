Cadoul special pe care Smiley și Gina Pistol i-l pregătesc fiicei lor. Îl va primi la 18 ani

Smiley și Gina Pistol se pregătesc pentru ziua de naștere a fiicei lor. Micuța mai are foarte puțin până să se bucure de prima sa aniversare. Părinții ei nu lasă nimic la voia întâmplării și vor să îi facă o surpriză incredibilă. Prezentatoarea TV și celebrul solist s-au gândit ca darul să ajungă la Josephine abia când aceasta va împlini 18 ani. La ce s-au gândit cunoscutele vedete?

Smiley și Gina Pistol au pregătit deja un dar special pentru momentul în care fiica lor va avea 18 ani. Cunoscutele vedete nu lasă nimic la voia întâmplării și se gândesc mult în viitor, deși micuța lor nici nu s-a bucurat încă de prima ei aniversare.

Prezentatoarea TV și solistul iubit au avut această idee înainte cu câteva ore ca ea să vină pe această lume. Moderatorul de la ‘Românii au talent’ a mărturisit că ideea a fost inspirată de la părinții lui, care i-au făcut bucuria aceasta.

Mai exact, cu câteva ore înainte ca Gina să ajungă la maternitate cei doi s-au înregistrat în camera micuței de acum în timp ce îi urau toate cele bune pentru ziua în care ea va deveni majoră.

Vedetele nu și-au făcut niciun plan, ci au vorbit exact așa cum au simțit atunci, plini de emoții în clipele în care încă nu o cunoscuseră. Ambii au început să plângă printre urările făcute, dar s-au bucurat că au înregistrat până la urmă o astfel de amintire.

„Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii. Dar până la urmă am reușit să spunem niște lucruri, pe care eu nu mi le amintesc, nici nu pot să mă uit la filmare acum, dar vrem să i-o dăm la 18 ani. Eu am învățat asta de la ai mei. Părinții mei, când am făcut 18 ani, mi-au făcut cadou o înregistrare cu mine la 3 ani”, a mai detaliat prezentatorul.