Cadoul scump pe care Victor Socaciu îl cumpăra Marinei Almășan în fiecare an, de 1 martie: ‘Am zis stop’ (exclusiv)

Victor Socaciu avea grijă ca an de an de 1 martie să îi cumpere ceva special Marinei Almășan. ,,A rebuit să-l opresc”, spunea prezentatoarea TV. Artistul îi achiziționa în fiecare an același lucru. Simbolul cu șnur roși și alb se tranforma în ceva extrem de prețios în anii în care foștii soți erau încă o familie. Ce alegea regretatul artist să îi ofere persoanei iubite? Mulți au rămas surprinși de cele auzite.

Ce cadouri scumpe îi lua Victor Socaciu de 1 martie: Marina Almășan a povestit totul

Marina Almășan nu ducea lipsă de atenție și cadouri în copilărie în această perioadă. Mama sa era profesioară și îi aducea acasă toate darurile primite. De asemenea, în căsnicia cu Victor Socaciu lucrurile aveau să fie chiar mai strălucite. Șnurul care simbolizează noul sezon era înlocuit de regretatul ei partener cu brățări de aur.

Moderatoarea a povestit că la începutul mariajului său cu artistul cunoscut primea în dar bijuterii scumpe. Marina Almășan s-a simțit nevoită să oprească la un moment dat cheltuielile și i-a spus bărbatului să nu le mai achiziționeze pentru că oricum nu este pasionată de astfel de accesorii.

„Aveam mărțișoare la kilogram. Mama a fost profesoară și primea tone de mărțișoare, pe care le puneam în circulație, le ofeream anul următor”, a mai spus Marina Almășan pentru impact.ro. ,,La început, Victor îmi făcea cadou câte o brățară de aur. După câțiva ani, i-am zis stop cu cheltuielile, pentru că nu o să le pot purta simultan. Am făcut o colecție. Eu nu sunt foarte pasionată de bjuterii. Le am și acum și le port doar prin emisiuni”, a mai povestit aceasta.

,,O provocare inedită”

Marina Almășan s-a bucurat anul acesta de un mărțișor special primit de la actualul său partener, Georgică Cornu. Bărbatul știa că ea își dorește să călătorească în continuare, după pauza oferită de pandemie, astfel că i-a spus să pună degetul pe hartă în locul pe care vrea să îl viziteze. Femeia a mai mărturisit că este speriată de contextul actual, astfel că a cerut fanilor să îi recomande o destinație sigură.