Marina Almășan, reacție cutremurătoare la 2 luni de la moartea lui Victor Socaciu: „A fost ajutat să plece mai repede“

Marina Almășan și Victor Socaciu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 16 ani, poveste care s-a încheiat însă cu un divorț. Cu toate acestea, sentimentele prezentatoarei față de regretatul ei soț nu au dispărut niciodată. Acum, la două luni de trecerea în neființă a autorului, Marina Almășan face dezvăluiri șocante despre moartea sa. Vedeta TVR a dezvăluit un aspect neștiut: „A fost ajutat să plece…“. Mai multe detalii, în continuare.

Data de 27 decembrie 2021 este una tristă, marcând pierderea unui alt artist român. Este vorba despre Victor Socaciu, care s-a stins din viață la Spitalul Clinic de Nefrologie Doctor Carol Davila din București, în urma lupte lungi cu o boală grea.

De curând, Marina Almășan, fosta soție a lui Socaciu, a mărturisit că dragostea ei pentru artist nu s-a stins niciodată, mai cu seamă că fiul lor, Victoraș, seamănă foarte bine cu răposatul tată. La aproape două luni de la moartea lui Victor Socaciu, prezentatoarea de la TVR face mărturisiri cutremurătoare despre trecerea acestuia în lumea celor drepți.

Femeia susține că a ajuns la concluzia că Victor a fost „ajutat“ să părăsească mai repede această lume. Deși erau despărțiți de ani buni, Marina Almășan se simte vinovată pentru faptul că nu i-a putut fi alături în ultimele lui clipe. Cea de-a treia soția a lui Victor Socaciu a petrecut alături de el 16 ani, povestea de dragoste sfârșindu-se în 2012. Atunci, legătura lor de iubire lua o turnură tumultoasă.

Victor Socaciu a părăsit-o pe Marina Almășan pentru Brândușa Simion, ultima lui soție. Rănită, prezentatoarea a refuzat să mai dialogheze cu artistul.

„Întotdeauna regretăm lucruri pe care le-am fi visat a fi altfel, crezând că, poate, am fi avut puterea să le schimbăm. Însă ceea ce cred eu acum, cu mintea, experienţa şi relaxarea de acum, nu ar fi funcţionat, poate, atunci. Dar deciziile noastre de atunci au fost rezultanta situaţiei de atunci.

Totodată, fosta soție a lui Socaciu declară că bărbatului i-ar fi fost grăbite ultimele momente.

„Cu siguranţă, finalul poveştii mele cu Victor şi neputinţa mea de a fi lângă el până la final, ajutându-l să-l împingă pe acesta cât mai mult cu putinţă. După toate câte am aflat, în documentarea mea pentru carte (nu uitaţi că nu sunt numai o «fostă soţie», ci şi un jurnalist responsabil!), am ajuns la concluzia că Victor a fost «ajutat» să plece mai repede. Iar aici mă simt acum profund vinovată că nu am fost acolo“, a recunoscut Marina, pentru sursa citată.