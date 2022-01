Cadoul pe care l-a primit Ramona Olaru. Dani Oțil a stârnit imediat hohote de râs

Ramona Olaru a început anul așa cum l-a încheiat pe precedentul: îndrăgostită. Îndrăgostită și, la rândul său, iubită și răsfățată de iubitul ei, Cătălin Cazacu. Vedeta a primit recent un cadou pe care și-l dorea, iar Dani Oțil a fost cel care a dat-o de gol, în stilul propriu, stârnind hohote de râs.

Ramona Olaru se declară „ocupată” de-acum, după cum a anunțat și pe contul de Instagram, unde s-a fotografiat în compania unui drăgălaș pui de pisică. L-ar fi primit în dar chiar de la iubitul ei, după cum a dezvăluit Dani Oțil, în ediția de azi a emisiunii, cu oarecare „invidie” în glas.

De altfel, se știe că prezentatoarea rubricii Meteo de la matinalul de la Antena 1 a își dorește cu ardoare un copil, iar judecând după raționamentul lui Dani Oțil, nu ar fi exclus ca vedeta să își împlinească și acest mare vis, cât de curând.

Mai mult decât atât, și iubitul Ramonei, Cătălin Cazacu, a declarat recent că și-ar dori o familie cu superba blondină.

„Îmi doresc o familie cu Ramona. I-am spus asta din prima secundă! Am reușit, mai nou, să mă trezesc și dimineața. Aud ceasul când sună, nu e un pat așa de mare. Mi s-a modificat programul din cauza Ramonei. Pentru prima dată m-am dus la ora 9 dimineața duminica la sală. A zis antrenoarea că am venit direct din club. Eu dormeam de obicei până la 13-14”, spunea Cătălin Cazacu la „Xtra Night Show”, în urmă cu ceva timp.

Cei doi au petrecut sărbătorile de iarnă în Zanzibar, departe de frigul din România. În timp ce Ramona Olaru s-a distrat, iubitul ei a mărturisit că a îmbinat acolo utilul cu plăcutul.

„Eu am muncit. În noaptea de Revelion am filmat oamenii de acolo. Au fost 500 de români. Ea s-a distrat, pentru că d-aia am mers, să ne distrăm” a declarat Cătălin Cazacu la Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță.