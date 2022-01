Despărțire șocantă în showbiz! Și-au spus adio la început de 2022, după vacanță

Despărțire neașteptată în showbiz-ul de la noi! Fanii cuplului care s-a format în urmă cu câteva luni sunt șocați de faptul că cei doi au hotărât chiar după vacanță să meargă pe drumuri separate. Toți se întreabă ce s-a întâmplat între ei.

Două vedete cunoscute de la noi au decis să meargă pe drumuri separate, după ce au dat de înțeles că urmează pasul cel mare. Aceștia se înțelegeau de minune și au ținut detalii din relația lor departe de ochii curioșilor. Cu toate astea, povestea lor de dragoste nu avea să prindă rădăcini. Fanii sunt șocați de cele auzite.

Mai exact, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu și-au spus adio chiar la începutul anului nou. Separarea a avut loc la scurt timp după ce aceștia au venit dintr-o vacanță. Blondina a postat câteva clipuri pe rețelele de socializare din momentele de relaxare unde dădea de înțeles tuturor că totul merge fantastic între ei.

De asemenea, chiar sportivul a intrat prin transmisiune directă la o emisiune TV unde povestea că se simte minunat alături de partenera sa și se bucură la maximum de aceste clipe. Din păcate, ruptura a avut loc la început de an. Părea că relația lor este una perfectă, mai ales că tot timpul se aflau unul în preajma celuilalt.

Sărbătorile de iarnă le-au petrecut în Zanzibar, alături de câțiva prieteni. Aceștia au bifat câteva clipe plăcute, s-au delectat cu peisaje nemaipomenite, ulterior ceva ar fi intervenit între ei. Concret, vedetele s-ar fi certat chiar în Zanzibar, iar la întoarcerea în România au decis că povestea lor trebuie să își găsească sfârșitul, arată cancan.ro.

Cătălin Cazacu a povestit cum s-a cunoscut cu celebra asistentă de la ‘Neatza cu Răzvan și Dani’. De asemenea, fostul ‘Vultur de noapte’ oferea detalii despre modul în care au ajuns să se apropie și în cele din urmă să se îndrăgostească.

”Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el.

Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, spunea Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.