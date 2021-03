Pleacă de la PRO TV? Prezentatorul lor de top a fost ofertat de o mare televiziune

O cunoscută vedetă de la Pro TV renunță la postul său pentru o altă televiziune? Ce ofertă a primit recent prezentatorul? S-a aflat cu cine a urma să semneze.

Un cunoscut prezentator ar fi pe cale să părăsească Pro TV pentru o altă televiziune. Se zvonește că celebrul Cabral Ibacka ar fi pe picior de plecare de la postul unde a devenit extrem de iubit de români, conform fanatik.ro.

Iată că s-a aflat și cine i-a făcut o ofertă pe care mulți dintre moderatorii de la noi ar putea să o ia lejer în considerare. În prezent, vedeta ar fi în discuții cu șefii de la Prima TV. De asemenea, se vehiculează că propunerea primită ar fi una bunicică.

Prima TV a decis deja de o bună vreme să se reinventeze, așa că și-a făcut loc pentru mai multe vedete a căror prezență a uimit, urmând să mai acapareze câteva personaje cunosute și iubite de români.

Este deja cunoscut faptul că soțul Andreei Ibacka a mai colaborat între anii 1999-2000 cu postul Prima TV, când a prezenta mai multe emisiuni precum: Impact Banc Show sau Vara fără limite.

Un amănunt pe care nu mulți dintre fanii săi îl știu este legat de muncile prestate de acesta înainte de a se îndrăgosti de televiziune. ”Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, a povestit Cabral Ibacka pe blogul său personal.

„La 30 de ani mi se parea ca am imbatranit si ca nu am facut nimic cu viata mea si visam un barbat eroic, energic si l-am captat pe Cabral cu gandurile mele. Eram deja casatorita de 10 ani, avusesem o casnicie linistita, comoda, frumoasa, cu un partener de drum adevarat, dar care era deja monotona, iar cum eu eram o persoana corecta i-am spus: ‘Deja ma plictisesc, e o monotonie ingrozitoare intre noi! L-am intalnit pe Cabral cu ocazia unui casting, iar primul impact a fost ca e deosebit. Am fost foarte dornica sa-i acord o sansa, am intrat intr-o relatie destul de rapid, drept urmare am incheiat socotelile cu vechea casatorie. Vasleam in acelasi sens amandoi. Cabral reprezinta o casatorie de nici 2 ani in viata mea, a ramas o eticheta pe care o port cu placere si ma bucur foarte mult ca am reusit dupa ce ne-am despartit sa ramanem in relatii bune”

Luana Ibacka