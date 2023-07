Burlacul Jean Paler are lipici la femei și la 70 de ani: ”Mă simt ca un muzeu, încă sunt vizitat!” EXCLUSIV

Marele comic Jean Paler (70 de ani) a revenit, zilele trecute, pe scena teatrelor de vară, de pe litoral, unde joacă în trei mari spectacole. El a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre emoțiile care încă nu-i dau pace nici acum, după o experiență de peste 50 de ani, despre programul artistic, precum și despre viața personală: ”Nu am numai o iubită!”.

Jean Paler susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că încă are emoții când i se anunță numele pe scena teatrelor de vară de pe litoral. Încă își frământă mâinile, ca la debutul artistic:

”Am avut deja primele spectacole, am deschis stagiunea estivală, ne pregătim mereu cu emoții. Da, am emoții, am și de dat, vând, și în rate, cu 100 de euro roaba cu emoții”.