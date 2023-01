De ce îl refuză impresarii pe Jean Paler pentru spectacolele în America: „Nu mă mai ia nimeni” EXCLUSIV

Marele actor de comedie Jean Paler (70 de ani) a rămas fără niciun spectacol, de Sărbători, toate fiind suspendate, urmare a prețurilor uriașe din localuri. Tare și-ar fi dorit însă să mai joace în America, acolo unde în prezent se află artiștii impresarului Bebe Mihu. De ce îl refuză impresarii pe Jean Paler pentru spectacolele în America. Interviu exclusiv Playtech.

Jean Paler, care, odinioară, de Sărbători, nu avea o clipă liberă, fiind ocupat cu spectacolele, a petrecut de data aceasta singur Sărbătorile de Iarnă, în apartamentul său din Sinaia:

„N-am mai jucat de Sărbători de trei ani, anul acesta aveam trei contracte, în localuri din Moldova și din Ardeal, dar toate trei au fost suspendate, nu s-au vândut biletele în localuri, din cauza prețurilor mari la meniu. De Crăciun și de Revelion am fost singur-cuc, pentru că fiica mea a lucrat, are o muncă la foc continuu. Am stat însă de vorbă cu fanii mei, pe Internet”.

Jean Paler și-ar fi dorit enorm să joace din nou în America, pentru românii din diaspora, alături de colegii săi artiști, aflați peste Ocean:

„Să joci în străinătate, comparativ cu România, se câștigă puțin mai mult. Toată lumea mă întreba unde sunt de Revelion, unde plec, știau că plec în America, în Irlanda. În America, Bebe Mihu e deja acolo, din octombrie.

Dar eu nu mai fac străinătatea, pentru că el nu mă mai ia, din cauza problemelor mele cardiace. Îi e frică să nu mi se întâmple ceva în avion. Are dreptate. Nu vreau să risc. Se zboară cam 14-16 ore cu avionul, depinde unde ai escală în America, e cumplit. Trebuie să fii cu sănătatea perfectă. Am împlinit 70 de ani, pe 17 decembrie, dar mă simt ca la 68 de ani, am inima tânără. Fizic nu mă arăt, pe dinăuntru nu sunt prea bine, dar măcar sunt staționar, cu sănătatea!

Am fost de 27 de ori în America, de la New York, până în Florida. Am traversat Oceanul de 41 de ori, câte 13 ore un drum, cred că am kilometri de zbor cât un pilot de cursă lungă. În Canada am fost de 19 ori, din Montreal, până aproape de Alaska.

Am mai jucat însă și alte părți, în Israel, de 16 ori, în Monaco, Tunisia, Arabia Saudită, în Emirate. A, și în Australia am fost de două ori, dar nu am mai mers, căci e drumul foarte lung și, după atâtea ore de zbor, când aterizezi, și când mergi ai impresia că zbori încă”, ne-a mai dezvăluit Jean Paler, în exclusivitate pentru Playtech Știri.