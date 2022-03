Bulgaria, decizie categorică în plin război. Ce se întâmplă cu gazele de la Gazprom

Decizie categorică a Bulgariei în plin război. Autoritățile de la Sofia au anunțat că nu vor mai negocia reînnoirea contractului cu Gazprom privind furnizarea de gaze naturale și vor căuta alte surse de aprovizionare. Anunțul vine după ce, la începutul acestei săptămâni, preşedinţii României şi Bulgariei au discutat, la București, despre posibilele variante de import de energiei și rute de transport, în contextul necesităţii reducerii dependenţei energetice de Federaţia Rusă.

Autoritățile de la Sofia au anunțat, prin vocea vicepremierului Assen Vassilev, că intenționează să nu mai prelungească acordul privind achiziția de gaze naturale cu gigantul energetic rus Gazprom în pe fondul războiului din Ucraina. Actualul contract expiră la 31 decembrie 2022, potrivit Adevărul.

Oficialul a precizat că Bulgaria va încerca să importe gaze naturale lichefiate din Grecia și Turcia și să mărească importul din Azerbaidjan. În Bulgaria, consumul anual de gaze este de aproximativ 3 miliarde de metri cubi.

Marți, preşedinţii României şi Bulgariei, Klaus Iohannis şi Rumen Radev, au discutat, la București, despre măsurile pe care cele două țări le-ar putea lua astfel încât să fie redusă cât mai curând dependența energetică față de Federația Rusă.

„În contextul necesităţii reducerii dependenţei energetice de Federaţia Rusă, am discutat despre diversificarea surselor de energie şi a rutelor de transport. Am subliniat, totodată, importanţa operaţionalizării rapide a interconectorului Bulgaria – Grecia. Odată finalizat, acesta va putea fi conectat la gazoductul BRUA, deja operaţional, şi astfel coridorul vertical de gaze, care are o importanţă crucială, să devină funcţional”, a precizat şeful statului, la Palatul Cotroceni, în conferinţa de presă comună cu omologul bulgar.