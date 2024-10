Bucurie mare în showbiz. Celebra prezentatoare TV a născut, prima imagine cu bebelușul. Ce nume de sfânt va purta

O veste minunată a adus bucurie la Prima TV și în inimile telespectatorilor! Celebra prezentatoare de televiziune, cunoscută și iubită de public pentru carisma și profesionalismul său, a devenit mămică pentru prima dată. După luni de așteptare și emoții, vedeta a adus pe lume un băiețel sănătos, iar numele ales pentru micuț este unul cu o semnificație profundă

Luciana Indre a născut! După ce s-a luptat cu o boală grea, din care a ieșit învingătoare, prezentatoarea TV a devenit mămică pentru prima dată. Vedeta a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota 10 din partea medicilor. Ce nume de sfânt va purta micuțul său.

„Avem o săptămână de când suntem acasă alături de bebe Rafael Ioan și am început să ne acomodăm. Primele nopți au fost mai grele până i-am învățat programul, ne trezeam și eu și soțul meu, dar acum deja ne-am obișnuit. Avem norocul că e foarte cuminte! Ne bucurăm de fiecare moment și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat așa o minune. E cel mai frumos sentiment, oricât ți se spune nu ai cum să înțelegi decât atunci când îți vezi copilul și îl ții în brațe.

Am născut prin cezariană la o clinică privată unde m-am simțit în siguranță. Am avut alături ambele doamne doctor care mi-au monitorizat sarcina și soțul meu m-a asistat la naștere. Încă mă recuperez, am grijă și abia aștept să încep sportul”, a spus Luciana Indre, potrivit Click.