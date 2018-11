Cum va arăta primul bloc din București cu pistă de alergare pe acoperiș

Capitala va avea primul bloc de apartamente cu pistă de alergare pe acoperiș. Este o veste bună pentru că, în sfârșit, apar semne că Bucureștiul începe să arate ca un oraș în trend cu secolul actual.

Sigur, evoluția este cel mult lentă, dar investiția pe care o face compania Forty Management este importantă pentru dezvoltarea urbanistică a Capitalei.

Forty Management & Investments este un dezvoltator imobiliar de proiecte rezidențiale și comerciale care ar putea scoate Bucureștiul din era comunistă și să-l aducă în prezent.

Dezvoltatorul și-a propus să construiască 194 de apartamente în două blocuri, pe o suprafață de 4.600 de metri pătrați, pe Strada Fizicienilor nr. 7, deci în apropierea parcului Titan.

Acţionarul Forty Management Investment Lucian Azoiței a declarat într-un interviu acordat economica.net că pista de alergare ce va fi construită pe acoperișul unuia dintre blocuri va dispune de termoizolație și hidroizolație, ca să nu afecteze apartamentele de la ultimul etaj:

„Pista de alergare pe blocul B va avea 120 de metri lungime, va fi realizată din tartan gros de cinci centimetri, montat peste termoizolaţie şi o hidroizolaţie şi, practic absoarbe toate zgomotele. Am vrut iniţial să facem un teren de tenis, dar problema sunetului rachetei ce loveşte mingea nu poate fi minimizat. Locul acesta alocat sportului pe acoperişul blocului B nu este numai pentru alergat; aici se pot juca şi copii, se poate face yoga sau pilates în linişte, fără a fi în centrul atenţiei cuiva.”

Autorizația de construcție urmează să o obțină de la Primăria Capitalei în primul trimestru al anului viitor, când ar urma să și înceapă lucrările. Proiectul ar trebui să fie finalizat în august 2020.

Întreaga valoare a proiectului costă 22 de milioane de euro, asigurate din fondurile proprii ale companiei și de la băncile care au finanțat și proiectele precedente ale Forty Management.

Conform sursei citate, preţul pentru un studio este de 55.000 de euro plus TVA, pentru apartamentele cu două camere de 79.000 de euro plus TVA, pentru cele cu trei camere preţurile sunt de 98.000 de euro plus TVA, iar pentru cele de patru camere preţurile sunt 155.000 de euro plus TVA.

Forty Managament îi face concurență companiei suedeze Slanska, ce a început în primăvara acestui an construcția primei clădiri de birouri din București cu pistă de alergare pe acoperiș. Viitorii angajați vor putea să facă astfel și sport în pauzele de lucru, fără să fie nevoiți să meargă la săli de fitness din alte locații.

Și acesta este un proiect de amploare, iar clădirea se află lângă stația de metrou Politehnica, în apropiere de centrul comercial AFI Palace Cotroceni.