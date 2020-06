Brigitte Sfăt și Florin Pastramă, divorțează? Fosta soție a lui Ilie Năstase rupe tăcerea

Se adeveresc zvonurile? Brigitte Sfăt și Florin Pastramă se pregătesc să-și spună adio? Afacerista este mai transparentă decât niciodată. Ce spune despre relația cu actualul soț?

Brigitte Sfăt a pus capăt tuturor zvonurilor! Aceasta a venit cu detalii despre relația sa cu Florin Pastramă, la un an de când au decis să-și unească destinele. Povestea lor de dragoste a început pe platourile de filmare de la emisiunea Ferma. Cu toate că acasă pe fiecare îl aștepa cineva, vedetele și-au dat frâu liber sentimentelor. Florin nu avea încă toate socotelile încheiate cu Raluca Podea, iar Brigi se iubea cu patos cu un tinerel.

Mărturiile băiatului au adus în cele din urmă povestea reală – relația lor era una de fațadă. Deși în cadrul interviurilor oferite diverselor televiziuni armonia domină în casa lor, se pare că nu ar fi chiar așa. Surse apropiate cuplului au dezvăluit că mariajul lor a ajuns într-un impas uriaș, iar că doar afacerile pe care le au îi mai țin împreună. Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor, bruneta aduce detalii despre căsătoria ei cu Pastramă.

”A fost un an frumos și ultimele trei luni și mai frumoase pentru că mi-am dat seama că sunt o femeie norocoasă pentru că sunt iubită. Și de ce spun lucrul acesta… La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiare și a trebuit să mă gestionez, m-am gândit cum să fac rost de bani să îmi achit toate datoriile în această criză financiară. Și…dacă ar fi fost așa cum spun gurile rele, Florin ar fi fost cel care ar fi dat bir cu fugiții, dar el nu, mai mult s-a concentrat și aici a intervenit, a început să se agite să facă el rost de bani, ce să vândă el…chiar a vândut o proprietate și a fost OK pentru că a-mi achitat niște datorii pe care le aveam eu”

Brigitte Sfăt (Sursa: wowbiz.ro)