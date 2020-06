Brigitte Sfăt dă cărțile pe față despre căsnicia cu Florin Pastramă. “Am fost înșelată”

Florin Pastramă a cucerit-o pe Brigitte Sfăt în direct, la emisiunea Ferma, de la Pro TV. Foarte mulți au contestat relația lor și spuneau că este una fabricată de realizatorii celebrei emisiuni. Vremea le-a demonstrat însă că nu a fost așa, iar cei doi s-au căsătorit și sunt fericiți împreună, deși au trecut prin multe greutăți, după cum a recunoscut chiar Brigitte.

Brigitte Sfăt a vorbit deschis despre relația cu Florin Pastramă și teama ei de a fi înșelată

Recent, frumoasa brunetă a recunoscut însă că a împânzit casa cu camere de supraveghere, de frică să nu fie din nou înșelată, cum s-a întâmplat în relațiile sale trecute. Fosta soție a lui Ilie Năstase a recunoscut că nu își scapă soțul din ochi, de teamă să nu trăiască din nou calvarul relații eșuate din cauza adulterului.

„I-am pus camere peste tot în casă, nu poate face o mișcare fără să știu eu! Poate nu este tocmai în regulă, dar la cât m-am ars în căsniciile anterioare, cât de mult am suferit… Doamne, cât de mult am fost înșelată, cât de mult am fost trădată, consider că acum trebuie să fiu mereu vigilentă, să aflu eu tot”, a declarat Brigitte pentru wowbiz.ro.

Florin Pastramă și-a ajutat soția la greu

Deși au apărut zvonuri că relația lor nu ar merge, Brigitte a infirmat zvonurile și a spus că Florin a ajutat-o foarte mult pe parcursul căsniciei lor. „A fost un an frumos și ultimele trei luni și mai frumoase, pentru că mi-am dat seama că sunt o femeie norocoasă pentru că sunt iubită.

Și de ce spun lucrul acesta. La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiare și a trebuit să mă gestionez, m-am gândit cum să fac rost de bani să îmi achit toate datoriile în această criză financiară. Și dacă ar fi fost așa cum spun gurile rele, Florin ar fi fost cel care ar fi dat bir cu fugiții, dar el nu, mai mult s-a concentrat și aici a intervenit, a început să se agite să facă el rost de bani, ce să vândă el chiar a vândut o proprietate și a fost OK pentru că am și achitat niște datorii pe care le aveam eu”, a declarat Brigitte pentru sursa citată.