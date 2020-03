Brigitte Sfăt, anunț la un an de la căsătoria cu Florin Pastramă. Ce a putut spune despre el

La un an de la căsătoria celebrului cuplu, care a surprins pe toată lumea, Brigitte îi adresează soțului ei un mesaj. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea de pe Pro Tv, și au decis să își petreacă viața împreună.

Brigitte Sfăt, anunț la un an de la căsătoria cu Florin Pastramă

Brigitte și Pastramă au făcut un an de când s-au căsătorit. Cei doi au ajuns să fie un cuplu încă din cadrul celebrei emisiuni ”Ferma Vedetelor”. Acum Brigitte a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, tocmai la adresa soțului ei. „Acum un an, am spus DA cererii tale în căsătorie. Te iubesc mai mult ca în acea zi soțul mei perfect”, a scris Brigitte.

Brigitte și Pastramă au surprins pe toată lumea, deoarece cei doi încă sunt împreună după ce au ieșit din emisiune. Au vrut la un moment dat să devină și părinți, dar din păcate vedeta a pierdut sarcina, cu toate că a apelat la mai multe tratamente. Soția lui Pastramă a ținut totuși să precizeze că va încerca să rămână din nou însărcinată pe cale naturală.

Brigitte se află la a patra căsnicie

Florin Pastramă este la prima căsnicie, în timp ce Brigitte se află la a patra. După doar 5 luni de când cei doi s-au cunoscut, au decis să își unească destinele. După ce vedeta a decis să se despartă de fostul ei soț. În prezent, cei dor par să o ducă destul de bine. Cu toate că multe vedete au reacționat la cuplul format dintre cei doi.