După îndelungi chinuri, Brigitte și Florin Pastramă urmează să devină părinți. Se pare că vedeta a rămas însărcinată, de această dată pe cale naturală.

Brigitte Sfăt, adevărul despre noua sarcină. Ce a anunțat acum bruneta, împreună cu Florin Pastramă

Cu toate că cei doi s-au dat de gol în cadrul unei emisiuni de televiziune, oferind detalii despre acest subiect, în prezent bruneta este mai rezervată în declarații.

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au dat de înțeles unei țări întregi, luni, 4 mai 2020, că visul lor cel mai mare s-a îndeplinit și că urmează să devină părinți.

Conform informațiilor dezvăluite în presă, Brigitte a spus că este însărcinată în prima lună, dar că și-ar fi dorit ca marea vestea să fie dată după primul trimestru de sarcină. Florin Pastramă însă, extrem de entuziasmat, a spus ”ne vedem la botez”. Anunțul acesta a venit astfel și ca o infirmare a zvnorilor apărute, conform cărora lucrurile între ei nu ar fi deloc roz și, mai mult, că s-ar vorbi și despre un potențial divorț.

Vrea să fie mai discretă

Contactată de Antena Stars, Brigitte a replicat că, pentru moment, vrea să fie cât mai discretă. În plus, crede și în superstiții, însă factorul determinant pentru decizia ei a fost și pierderea ultimei sarcini.

Reamintim că cei doi soți au trecut prin momente grele atunci când bruneta a pierdut sarcina. De la acel moment, aceasta a decis să se relaxeze și să renunțe la tratamente.

„Ne-am dorit să ne mărim familia, dar n-a fost să fie. Încă mai încercăm să avem un copil. Am fost gravidă, dar am pierdut sarcina, la două, trei săptămâni. A fost o sarcină asistată, am făcut un tratament hormonal și m-am îngrășat zece kilograme. Cine spune că nu te îngrași când faci însămânțare artificială, minte. La o clinică de la noi am fost, a doua zi după nuntă pentru că Florin și-a dorit foarte mult un copil, însă nu a fost cel mai reușit procedeu, din moment ce am pierdut sarcina la doar trei săptămâni. Eram în vacanță când am pierdut sarcina și a fost foarte greu. A trebuit să mă refac și fizic, și psihic. Acum totul este bine, mai am puțin și-mi revin și cu greutatea. Am renunțat la ideea de însămânțare artificială și vom merge pe varianta naturală, cu voia lui Dumnezeu”, a declarat Brigitte Pastramă în urmă cu ceva timp.