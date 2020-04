Brigitte Sfăt și Florin Pastramă, probleme financiare grave. Ce au ajuns să facă pentru bani

Deși într-un interviu recent declarau cu surprindere că o afacere deschisă chiar înainte de pandemie le merge grozav, devenind una dintre principalele surse de venit, Brigitte Sfăt și Florin Pastramă întâmpină acum probleme. Soții au luat o decizie surprinzătoare.

Cei doi soți au afacerile în sânge și știu să scoată bani din piatră seacă. Pe lângă aranjamentele pe care fiecare le avea înainte de a deveni un cuplu, Brigitte și Florin Pastramă au decis ca, în luna ianuarie, să aibă și o afacere împreună. Astfel, au deschis în cartierul Fundeni din București un restaurant fast-food la care orice meniu, cu fel principal, băutură răcoritoare și cartofi prăjiți, costă numai 15 lei, pentru a adunat toți amatorii de chipiliruri gustoase.

„Am considerat că e cel mai bine pentru noi să valorificăm aceste spaţii, nu să le dăm altora spre închiriere. Am făcut şaormerie în spaţiul vechi şi deocamdată e foarte bine. Eu şi Florin ne ocupăm, am angajat doi băieţi care se pricep să facă shaorma şi am adus un preparat de la mine de acasă, din Timişoara.