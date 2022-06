Despărțire șocantă în showbizul din România: „Nu mai are ce să caute în casa mea, în viața mea”

Scandal imens în showbizul românesc. După ce s-au certat și împăcat de mai multe ori, cele două vedete par să-și fi luat rămas bun. Focoasa brunetă l-ar fi dat afară din casă pe soțul ei. După 3 ani de mariaj, cei doi au luat decizia de a se despărți pe cale legală. Despre cine este vorba.

Brigitte și Florin Pastramă s-au despărțit, iar de data aceasta, ruptura pare a fi una definitivă. După ce a anunțat că divorțează de partenerul ei de viață, celebra brunetă a făcut o serie de declarații care i-au surprins pe admiratorii săi.

Deși au avut certuri, de-a lungul relației, după 3 ani de căsnicie, Brigitte și Florin Pastramă au decis să se separe, după o poveste de iubire cu năbădăi.

Mai mult de atât, bruneta se declară a fi o femeie singură și fără obligații, având în vedere că cei doi foști soți nu mai locuiesc împreună.

„Eu nu mai am bărbat. Pur și simplu, sunt singură. În decursul acestor 3 ani, când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut.

Pot să spun că decizia de a opri toate aceste lucruri vine și datorită faptului că nu îmi aparțin acele mizerii.

Sunt un om care a muncit toată viața. Am fost de prea multe ori cu persoane care pur și simplu nu au avut ce căuta lângă mine.

Vreau să tai din rădăcină și, până la urmă, am decis că este mai bine să merg în viață singură. Am făcut prea multe compromisuri”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.