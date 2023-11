Brigitte Pastramă vrea să plece din ţară în Dubai, pentru a-şi salva fiica de 15 ani. “Nu vreau să o pierd ca pe băiatul meu!” EXCLUSIV

Brigitte Patramă, fosta soţie a lui Ilie Năstase a dezvăluit în sfârşit motivul real pentru care a decis să facă o schimbare fundamentală în viaţa sa, la 46 de ani, recent împliniţi. Ea e la un pas să-şi schimbe complet nu doar ţara, ci şi modul de a trăi dintr-un singur motiv! Unul legat de fiica sa de 15 ani, Sara!

Ea ne-a mărturisit că regretă că nu a putut face acelaşi lucru şi pentru băiatul ei cel mare, Robert, de 22 de ani.

“Atunci când am fost măritată cu Ilie Năstase nu am ştiut să fiu atentă la ceea ce se întâmpla cu Robert. Or, el a devenit băiatul lui Ilie Năstase. Vitreg, dar băiatul lui! Şi a existat o influenţă asupra lui foarte mare. Ştiţi foarte bine şi scandalurile dintre noi, aşa că nu are sens să revin asupra lor. Ceea ce ştiu acum e că nu trebuie să repet în cazul Sarei greşeala pe care am făcut-o cu Robert”, a adăugat ea.